Ich lüge nicht, wenn ich sage, dass Alien: Isolation wohl das mit Abstand beste Alien-Spiel ist, das mit seinem diabolischen Xenomorphen je auf den Markt gekrabbelt ist. Und ich lüge noch weniger, wenn ich sage, dass ihr dieses Spiel jetzt für weniger als 2 Euro abstauben könnt – wenn ihr schnell seid.

Es gibt nicht viele gute Alien-Spiele (belehrt mich eines Besseren!), doch Alien: Isolation gehört ohne Frage dazu. Ihr werdet euch auf der Raumstation Sevastapool durch metallische, enge Gänge zwängen, stets verfolgt von einem intelligenten Alien, das scheinbar jeden eurer Schritte beobachtet. Ihr seid zu laut? PENG, ist das Alien da! Ihr kriecht mutterseelenallein und euch in Sicherheit wiegend durch die Luftschächte? PENG, ist das Alien da und will euch mit Freuden auffressen.

Alien: Isolations Release ist schon ein paar Jährchen her, doch auch, wenn es uns seit 2014 das Fürchten lehrt, hat es nichts von seinem Grauen verloren: Mit Mechaniken aus Horror-Klassiker wie Amnesia: The Dark Descent und einem Xenomorphen, dessen KI stets auf eure Handlungen reagiert, hat sich der Titel auf Platz 1 der Alien-Spiele emporgearbeitet.

Was ich damit sagen will: Nur 2 Euro ist Alien: Isolation nicht wert, aber ihr könnt es momentan trotzdem für diesen Preis einheimsen. Im Zuge des Alien Day, der am 26. April stattfand, verscherbelt Steam das Spiel mit einem Preisnachlass von 95 Prozent, also für 1,85 Euro. Eine Fanta kostet zuweilen mehr. Der Rabatt gilt noch bis zum 28. April, mittags.

Den attraktiven Xenomorphen könnt ihr im Trailer bewundern:

Neben Angst und Schrecken hat mir an Alien: Isolation stets das Element des Experimentierens gefallen: Da das Alien auf recht intelligente Art auf euer Verhalten reagiert, könnt ihr austesten, wie und wann es eure Verfolgung aufnimmt. Lasst doch einmal einen Feuerlöscher mitten im Gang explodieren! Spaß und Tod sind garantiert.