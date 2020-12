Das Jahr 2020 kommt zum Ende und damit auch die diesjährigen Gratis-Games für „PS Plus“-Abonnenten. Sony hat sich das ganz schön kosten lasten. Wie viel genau, erfahrt ihr bei uns.

PlayStation 4 Facts

Bildquelle: Sony / PlayStation / GIGA

Was ist PS Plus und wie viel kostet der Service?

Bei PS Plus handelt es sich um einen Abo-Service von Sony, der den Abonnenten einige Vorteile mit sich bringt. Darin enthalten sind sowohl monatliche Gratis-Spiele als auch exklusive Rabatte, außerdem stehen den Nutzern 100 GB Cloud-Speicher zur Verfügung. Vor allem ermöglicht PS Plus aber den Online-Multiplayer, der Besitzern der PS4 und PS5 ohne das Abonnement verwehrt bleibt.

Mitglieder können hier zwischen einem Zeitraum von einem, drei oder zwölf Monate wählen. Die Kosten dafür belaufen sich auf 8,99 Euro für einen Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro für eine Jahresmitgliedschaft. Hin und wieder gibt außerdem ein Angebot zu PS Plus, durch das man noch mal einsparen kann.

Solltet ihr noch kein „PS Plus“-Kunde sein, könnt ihr euch über ein tolles Geschenk von Sony freuen. Dank eines kostenlosen Online-Wochenendes könnt ihr alle Vorteile des Abonnements für kurze Zeit völlig kostenlos testen.

PlayStation Plus Mitgliedschaft | 12 Monate | deutsches Konto | PS4 Download Code

PS Plus: Welchen Wert hatten die Gratis-Games im Jahr 2020?

Im Januar und Februar 2019 war es noch üblich, dass die „PS Plus“-Abonnenten noch jeweils sechs Spiele geschenkt bekamen, danach reduzierte das Unternehmen es auf zwei bis drei Gratis-Games pro Monat. Im Jahr 2019 kamen die Abonnenten so auf 32 Spiele, die am Ende einen Wert von rund 800 Euro hatten.

Auch dieses Jahr schweift Sony nicht allzu weit von dieser Summe ab. Im Jahr 2020 konnten Abonnenten insgesamt 28 Spiele abstauben – im Wert von rund 620 Euro:

Seid ihr schon „PS Plus“-Abonnenten? Welche Gratis-Games haben euch am meisten gefreut und welches Spiel würdet ihr euch 2021 im Rahmen von PS Plus wünschen? Besucht uns gerne auf Facebook und schreibt es uns in die Kommentare.