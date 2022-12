Nur ein Jahr hat die Strategie gehalten, jetzt folgt das Umdenken: Berichten zufolge überdenkt Toyota gerade seine E-Auto-Pläne. Kommende Modelle sollen leistungsstärker ausfallen und günstiger produziert werden. Das könnte zu Verspätungen bei manchen Modellen führen, meint ein Insider.

Toyota ändert seine E-Auto-Strategie

Im Dezember 2021 hatte Toyota angekündigt, rund 30 Milliarden Euro in die Entwicklung von insgesamt 30 reinen Elektroautos zu stecken. Der Toyota bZ4X wurde dabei nur als Anfang einer langfristigen Strategie angeführt. Wie sich nun herausstellt, hat nur ein Jahr nach der Ankündigung erneut ein Umdenken stattgefunden. Berichten nach, die sich auf Aussagen eines anonymen Insiders stützen, will sich Toyota stärker an der Konkurrenz von Tesla und BYD orientieren.

Kommende E-Autos von Toyota sollen mehr Leistung auf die Straße bringen, als ursprünglich geplant. Auch bei den Produktionskosten will der japanische Autobauer stärker auf Effizienz achten. Den Strategiewechsel will Toyota anscheinend zu Beginn des kommenden Jahres öffentlich machen, wenn sich der Autobauer mit Zulieferern zusammensetzt.

Dem Insider zufolge könnte die neue Strategie insbesondere in den nächsten drei Jahren auch negative Auswirkungen auf bereits geplante Modelle haben. Toyota könne derzeit nicht garantieren, dass diese auch wie geplant auf den Markt kommen (Quelle: Asia Financial). Angeblich soll die Arbeit an manchen der geplanten E-Autos pausiert oder ganz eingestellt worden sein. Möglicherweise soll auch die erst drei Jahre alte Architektur e-TNGA aufgegeben werden. Offiziell hat sich Toyota dazu noch nicht geäußert.

Toyota: BYD als Konkurrent und Zulieferer

Der chinesische Autobauer BYD wird im Hause Toyota anscheinend nicht nur als E-Konkurrenz gesehen. Stattdessen soll sogar eine tiefergehende Kooperation angestrebt werden, wie Berichte nahelegen. In China soll dazu in einem ersten Schritt ein E-Auto von Toyota auf den Markt kommen, bei dem Batterien von BYD verwendet werden.