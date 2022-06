Das nächste Saints Row erscheint bereits im August, aber schon heute könnt ihr euch eure eigene Spielfigur zusammenbasteln. Saints Row Boss Factory ist eine kostenlose Werkstatt, in der ihr euch mit irre vielen Anpassungsmöglichkeiten so richtig austoben könnt.

Saints Row Facts

Saints Row Boss Factory: Verpasst eurer Spielfigur einen individuellen Look

Auf dem Summer Game Fest präsentierte Deep Silver die Boss Factory für Saints Row. Der Name ist hier Programm: In dieser digitalen Werkstatt könnt ihr euch euren eigenen Boss zusammenbasteln. Dazu stehen euch unzählige Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung, damit eure Figur einen einzigartigen Look bekommt.

Einen individuellen Character durftet ihr bereits in den vorherigen Saints-Row-Teilen kreieren, allerdings werdet ihr wohl dieses Mal noch mehr Zeit in die Erstellung eurer Spielfigur investieren können. Deep Silver schreibt:

„Neben Outfits, Haaren, Schuhen, Accessoires und diversen Optionen zur Körpergestaltung gibt es zum ersten Mal auch eine asymmetrische Gesichtsanpassung! Außerdem stehen für jeden Boss acht Stimm-Optionen zur Wahl, genau wie eine Vielzahl von Emotes.“

Der Editor ermöglicht die Anpassung vieler kleiner Details; es ist sogar möglich, eine real existierende Person in Saints Row Boss Factory abzubilden, wie ihr im nachfolgenden Video sehen könnt.

Saints Row Boss Factory | Trailer

Oder ihr lasst euer inneres Kind raus und macht euch einen typisch grünen Hulk mit Einhorn-Maske. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Eure fertige Spielfigur könnt ihr dann im kommenden Saints Row im Einsatz erleben. Oder ihr ladet sie auf der offiziellen Website hoch und teilt sie mit der Community – und erhaltet zwei DJ-Helme im Idols-Style geschenkt.

Die kostenlose Schmiedestube könnt ihr jetzt schon gratis herunterladen. Die Boss Factory ist für Xbox, PlayStation und im Epic Games Store erhältlich.

Saints Row ist wieder da!

Der nächste Teil des Open-World-Chaos spielt in Santo Ileso, einer pulsierenden Stadt im Herzen des Südwestens der USA. Ihr seid Teil einer kleinen Verbrecherorganisation, die ganz nach oben und die anderen Gangs vom Thron stoßen will.

Saints Row will die bisher größte und verrückteste Spielwelt bieten. Es erwarten euch rasante Nebenquests, kriminelle Unterfangen und Blockbuster-Missionen – mit viel Geballer und Explosionen.

Saints Row erscheint voraussichtlich am 23. August 2022 für Xbox, PlayStation und PC

