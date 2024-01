Amazon: 4 Filme für 22 Euro (Bluray) – was lohnt sich?

Auch 2024 gibt es noch den einen oder anderen Film-Fan, der Inhalte nicht bloß im Stream ansehen will, sondern sich ausgewählte Exemplare als DVD oder Blu-ray ins Regal stellt. Amazon bietet aktuell eine Aktion, mit der man Lücken in seiner Sammlung stopfen kann oder eine neue Kollektion starten kann. So gibt es 4 Filme für 22 Euro.

Die Film-Aktion läuft noch bis zum kommenden Mittwoch, den 24. Januar 2024. Dabei gilt das Angebot nicht für das ganze Film-Angebot, sondern für ausgewählte DVDs und Blu-rays. Diese Filme sind dabei. Es handelt sich dabei aber nicht um Rausschmeißerware. Stattdessen findet man hier einige Highlights, die jeder Film-Fan und Cineast im Regal stehen haben sollte.

Film-Aktion bei Amazon: 4 für 22 Euro – was lohnt sich?

In der Übersicht werden die teilnehmenden Filme zunächst mit dem Normalpreis angezeigt. Sobald man sie in den Warenkorb packt, wird der Rabatt an der Kasse aufgeführt. Rechnerisch bezahlt man im Rahmen der „4 für 22“-Aktion pro Blu-ray 5,50 Euro – ein Preis, bei dem selbst gebrauchte Filme bei Rebuy, eBay und Co. oft nur schwer mithalten können. Unter anderem findet ihr bei der Aktion diese Filme auf Blu-ray:

1917

1984

12 Monkeys

American History X

Aquaman

Big Lebowski

Blade Runner

Butterfly Effect

Constantine

Dark City

Das Boot

Das Schweigen der Lämmer

Der Prinz aus Zamunda

Die Fabelmans

Die Klapperschlange

Die Unendliche Geschichte

Die Warriors

Flucht von Alcatraz

Forrest Gump

Gangs Of New York

Hell Or High Water

Highlander

Inglourious Basterds

Joker

Jurassic Park

Karate Tiger Uncut

Knock an the Cabin

Last Samurai

Matrix Resurrections

Mortal Kombat

Nobody

Pokémon Meisterdetektiv Pikachu

Police Story

Prisoners

Psycho

Schindlers Liste

Shutter Island

Sieben

Smile

Sonic The Hedgehog 1&2

Spaceballs

Spawn

Spectre

Stephen King's ES (der Alte und der Neue)

Terminator

The Italian Job

There Will Be Blood

Top Secret

Uhrwerk Orange

Westworld

Bei der aktuellen Film-Aktion bei Amazon findet ihr also sowohl einige Klassiker, aber auch viele aktuelle Filme, die erst vor einiger Zeit im Kino liefen. Die beste Gelegenheit also, um sich zum Beispiel den bei IMDb bestbewerteten Film „Die Verurteilen“, „Joker“ und die „Sonic“-Filme für das Sammlerregal zu holen. Auch Musik-Fans werden fündig und können zum Beispiel „The Australian Pink Floyd Show“, „Metallica: Through The Never“ oder den David-Bowie-Film „Moonage Daydream“ einsacken.

So bekommt man den Rabatt:

Fügt mindestens 4 Titel aus der Liste zu eurem Einkaufswagen hinzu. Auf der Produktübersichtsseite könnt ihr anstelle der Blu-ray-Version auch die DVD-Option auswählen. 4K-Versionen und Special-Editions nehmen aber nicht an der „4 für 22“-Aktion teil. Führt die Bestellung durch. Bevor ihr bezahlt, kontrolliert ihr an der Kasse, ob der Rabatt abgezogen wurde. Es nehmen nur Titel teil, die direkt von Amazon verkauft werden, nicht über Marketplace-Händler. Ihr könnt die Aktion auch „stapeln“, das heißt, bei 8, 12, 16 etc. Filmen wird jeweils der neue Preis von 22 Euro berechnet.

Martin Maciej , GIGA-Experte für Smartphones, Apps & Streaming. „Mortal Kombat“, „Die Warriors“ und „Spawn“ hatte ich eh schon länger auf der Liste, da greife ich zu. Und mit Michael Jackson „Moonwalker“ gibt es nochmal eine innerliche Zeitreise.

