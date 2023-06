Bei Amazon Warehouse lassen sich teils echte Schnäppchen machen. Das wird auch in Zukunft so bleiben, doch B-Ware zu reduzierten Preisen gibt es ab sofort nicht mehr am gewohnten Ort. Amazon nennt die beliebte Kategorie jetzt anders. Zum Start erhalten Kunden noch mehr Rabatte.

Amazon Warehouse heißt jetzt Retourenkauf

Aus dem bekannten und beliebten Angebot Amazon Warehouse wird Amazon Retourenkauf. Die Namensänderung gilt ab sofort. Von der neuen Bezeichnung abgesehen, ergeben sich für Kunden keine Änderungen. Auch weiterhin lässt sich über das Amazon-Angebot der eine oder andere Deal machen. Als Voraussetzung gilt weiter, dass Kunden mit gebrauchten und retournierten Produkte einverstanden sind.

Damit sich Kunden etwas schneller an das Rebranding gewöhnen, hat Amazon zum Start eine Rabattaktion ins Leben gerufen. Für ausgewählte Produkte der Kategorie Retourenkauf gewährt Amazon noch zusätzliche 30 Prozent Rabatt. Dieser Rabatt wird automatisch an der Kasse abgezogen. Die Aktion läuft noch bis zum 2. Juli (Quelle: Amazon).

An der Funktionsweise von Amazon Retourenkauf ändert sich nichts. Kunden können weiterhin gebrauchte und retournierten Artikel zu einem günstigeren Preis erstehen. Wie hoch der Preis ausfällt, wird am Zustand der Ware festgemacht. Amazon sortiert die Artikel dazu in vier Kategorien ein.

Amazon Retourenkauf: Zustand legt Preis fest

Amazon weist weiter darauf hin, dass über Retourenkauf angebotene Artikel auf Funktionsfähigkeit getestet werden. In der Kategorie „Gebraucht – wie neu“ ist Ware zu finden, die sich in einem einwandfreien Zustand befindet. Die Verpackung kann allerdings beschädigt sein. Bei „Gebraucht – sehr gut“ sind die Artikel teils leicht benutzt worden und weisen kleinere Schönheitsmängel auf.

„Gebraucht – gut“ beschreibt Artikel, die mäßige Gebrauchsspuren und optische Beschädigungen aufweisen können. Auch können hier Zubehörteile fehlen. Bei „Gebraucht – akzeptabel“ müssen Kunden mit deutlichen Gebrauchsspuren rechnen.