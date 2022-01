Täglich liefert Amazon neue Schnäppchen, oft nur für kurze Zeit. Doch welche Angebote lohnen sich tatsächlich? GIGA listet die besten Deals für euch, regelmäßig aktualisiert.

Amazon Facts

Amazon-Schnäppchen: Die besten Angebote im Überblick

Pünktlich zum Jahresbeginn lockt Amazon wieder mit Schnäppchen aller Art. Egal ob kurzfristige Blitzangebote, tagesaktuelle Rabatte oder länger währende Aktionen. Bei den Amazon-Angeboten kann fast jeder einen guten Deal ergattern.

Heute unter anderem dabei sind das brandneue Samsung Galaxy S21 FE, diverse Games und Gaming-Zubehör, ein Zeichentablett sowie ein kabel- und beutelloser Handstaubsauger. Wir haben uns für euch umgesehen, die Preise mit denen anderer Shops verglichen und listen folgend nur die besten Deals.

Für Anime- und Filmfans gibt es derzeit immer noch viele reduzierte DVDs und Blu-Rays bei Amazon im Angebot.

Samsung Galaxy S21 FE 5G, 6,4 Zoll, 128 GB/6 GB RAM

Samsung Galaxy S21 FE für 649 Euro: Das brandneue Samsung-Flaggschiff – der Marktstart ist bereits morgen, aber nur noch heute bekommt ihr 100 Euro Sofortabzug an der Kasse. Ebenfalls nur noch heute gibt es bei Amazon noch die Galaxy Buds 2 im Wert von 94 Euro kostenlos dazu.

Wenn ihr euch genauer ansehen wollt, was das Galaxy S21 FE kann, schaut euch auch unser Hands-on-Video an:

Samsung Galaxy S21 FE im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Microsoft M365 Family │+ WISO Steuer-Sparbuch 2022

Microsoft M365 Family + WISO Steuer-Sparbuch (6 Benutzer) für 74,99 Euro (statt 144,98 Euro): Das Microsoft 365 Office-Paket für 1-6 Personen. Auf PC, Mac und Mobilgeräten nutzbar. Dazu gibt es das WISO Steuer-Sparbuch 2022 für das Steuerjahr 2021. Das Microsoft 365-Paket ist auch als Norton- oder McAfee-Softwarepaket verfügbar.

Wacom Intuos Medium Zeichentablett

Wacom Intuos Medium Zeichentablett für 99,90 Euro (statt 169,99 Euro): Handliches Tablet zum digitalen Zeichnen und zur Fotobearbeitung, ein druckempfindlicher Stift liegt bei. Ideal auch für Home-Office und E-Learning.

Inateck USB Hub mit 4 USB-A-Anschlüssen, USB 3.2 Gen 2

Inateck USB Hub für 10,10 Euro (statt 16,99 Euro): Macht aus einem eurer USB-Anschlüsse eures Computers 4 USB-Anschlüsse. Sie teilen sich eine Übertragungsgeschwindigkeit von 10 GB/s. Mit 50 cm Länge kann er auch problemlos an Desktop-PCs verwendet werden. Leider unterstützt der Hub das Aufladen von Geräten nicht.

UGREEN USB C Hub 6-in-1 USB C Adapter

UGreen USB Hub für 29,99 Euro (statt 39,99 Euro): Mit dem Gutscheincode UGREEN60384 werden erst im Warenkorb 10 Euro abgezogen! Mit dem Hub erweitert ihr die Funktionen eures Laptops ungemein, indem ein USB-Anschluss in mehrere andere Anschlüsse aufgeteilt wird. Der UGreen Hub besitzt einen HDMI-, zwei USB-A-Anschlüsse und Steckplätze für SD- und microSD. Die Datenübertragung beträgt bis zu 5 GB/s.

A Plague Tale: Innocence (PlayStation 5)

A Plague Tale: Innocence (PS5) für 15,99 Euro: Atmosphärisches Action-Adventure im Mittelalter-Setting. Besonders überzeugend für Spieler ist die sehr realistische Grafik und die düstere Spielwelt.

Disciples: Liberation - Deluxe Edition (PlayStation 5)

Disciple: Liberation Deluxe Edition (PS5): Fantasy-Epos mit riesiger Singleplayer-Kampagne. In der Deluxe Edition sind neben dem Spiel viele digitale Inhalte verfügbar: Wallpaper, digitales Kompendium, digitaler Soundtrack, sowie diverse Ingame-Items.

Philips Hue White and Color Ambiance LED Außenwandleuchte Resonate

Philips Hue White LED Außenwandleuchte für 94 Euro (statt 159,99 Euro): Die Außenwandbeleuchtung ist dimmbar und gibt bis zu 16 Millionen Farben wieder. Sie ist steuerbar via App und kompatibel mit Amazon Alexa Echo. Für die zentrale Steuerung aller Philips-Hue-Geräte ist allerdings die Hue Bridge erforderlich (ebenfalls reduziert).

Sharkoon Light² 100, Gaming Maus, RGB

Sharkoon Light 100 Gaming-Maus für 11,99 Euro (statt 25,79 Euro): Die superleichte ergonomische Rechtshänder-Maus garantiert optimale Handhabung und verfügt über 2 große Daumentasten und frei wählbare Beleuchtung.

Fossil Herren Touchscreen Smartwatch 5E

Fossil Herren Touchscreen Smartwatch 5 für 119,25 Euro (statt 229 Euro UVP): Schicke Smartwatch mit Lautsprecher, Herzfrequenzmesser, GPS, NFC und Smartphone-Benachrichtigungen und bis 24 Stunden Akkulaufzeit.

Grundig Vision 8 - Fire TV 49 Zoll

Grundig Vision 8 Fire TV für 399 Euro (statt 485,99 Euro): Der 49-Zoll-Smart-TV hat die wichtigsten Streaming-Apps bereits installiert und kann mit Alexa-Sprachsteuerung bedient werden. Ultra HD, Modellnummer 49 VAE 80 (Modelljahr 2020), 60 Hz, Anschlüsse: 3x HDMI , 2x USB 2.0.

Bissell 2-in-1 Stab-und-Handstaubsauger

Bissell Stab-und-Handstaubsauger für 170,29 Euro (statt 259,59 Euro UVP): Die Dyson-Alternative zum kleinen Preis. Der kabellose Handstaubsauger ist beutellos und lässt euch bis zu 30 Minuten am Stück saugen. Durch spezielle Borsten und Aufsätze ist er vor allem auch für Haustierbesitzer geeignet.

Samsung 980 PRO 1 TB Internes SSD

Samsung 1 TB interne SSD für 155,37 Euro: Wer seine Playstation 5 oder seinen PC mit frischem Speicher versorgen möchte bekommt mit der Samsung 980 PRO eine leistungsstarke Alternative. Bis zu 12,5 Mal schneller als SATA SSDs mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten bis 7.000 / 5.000 MB/s (1 TB Variante).

Wie ihr diese in eure PS5 selbst einbauen könnt und was es sonst alles über PS5-Speicher zu wissen gibt zeigen wir euch hier in einer Schritt für Schritt Anleitung:

F1 2021 [Playstation 4]

F1 2021 für PS4 für 31,99 Euro (statt 69,99 Euro UVP): Neuster Ableger der beliebten F1-Spiele-Serie. Natürlich könnt ihr auch auf anderen Plattformen ins Rennen gehen.

SteelSeries 62604 Aerox 3 - kabellose Gaming-Maus

SteelSeries Gaming-Maus für 69,99 Euro (statt 109,99 UVP): Die ultraleichte 66-g-Gamingmaus kommt mit Beleuchtung und bietet bis zu 200 Stunden Akkulaufzeit kabellose Spielfreude. Sie ist geschützt gegen Wasser, Schmutz und Staub. Noch mehr SteelSeries Gaming-Zubehör ebenfalls erhältlich.

Professor Rubik's Gehirntrainer - [Nintendo Switch]

Professor Rubik's Gehirntrainer (Switch) für 17,99 Euro (statt 39,99 UVP): Inspiriert vom genialen Erfinder des gleichnamigen Zauberwürfels. Trainiert logisches Denken, Konzentration, Erinnerungsvermögen und mathematisches Verständnis anhand von 12 Übungen und vier zusätzliche Puzzles. Viele weitere Angebote vom Publisher Astragon ebenfalls reduziert.

Auch ohne Prime könnt ihr bei Amazon ordentlich sparen:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).