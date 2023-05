Erinnert ihr euch noch im Detail an eine Serie, die ihr vor vier Jahren mal gesehen habt? Wohl kaum. Amazon hält es aber dennoch nicht davon ab, relativ überraschend die Fortsetzung einer ziemlich guten, aber schon wieder vergessenen Fantasy-Serie anzukündigen.

Im Mai 2019 hatten wir noch keinen Schimmer von Corona und anderen Dingen, die da noch kommen sollten. Stattdessen erfreuten sich Abonnenten von Amazon Prime Video an einer richtig gut gemachten und unterhaltsamen Fantasy-Serie.

Amazon holt „Good Omens“ zurück: 2. Staffel läuft bereits im Juli

Die altehrwürdige BBC produzierte in Kooperation mit Amazon Studios „Good Omens“. Die Serie basiert auf dem Buch „Ein gutes Omen“ von Terry Pratchett und Neil Gaiman (bei Amazon Prime Video ansehen). Bei Zuschauern und Kritikern kommt die Star-besetzte Serie gut an. Eine IMDb-Bewertung von 8,0 kann sich sehen lassen.

Noch besser der Eindruck, den „Good Omens“ bei Rotten Tomatoes hinterlässt – 84 Prozent der Profis recken den Daumen nach oben. Bei den Zuschauern sind es gar 90 Prozent.

Eine zweite Staffel muss da doch drin sein, oder? Das Problem: Es gibt keine Vorlage mehr, denn die erste Staffel umfasst das ganze Buch. Was nun? Das Problem wurde mittlerweile nach vier ganzen Jahren gelöst und so geht die zweite Staffel am 28. Juli weltweit in mehr als 240 Ländern und Regionen etwas überraschend bei Amazon Prime Video an den Start (Quelle: Amazon Studios).

Nach so langer Zeit wollte beziehungsweise konnte aber so niemand mehr recht daran glauben. Schön, dass es nun doch noch geklappt hat. Ähnliches passierte zuletzt mit der finalen Staffel von „Carnival Row“ bei Amazon.

Autor Neil Gaiman ist weiterhin mit an Bord. Der fungiert wie bisher als Executive Producer und Co-Showrunner zusammen mit Executive Producer Douglas Mackinnon. Sechs neue Folgen mit gänzlich neuer Geschichte wird es geben.

Im Fokus steht erneut die unorthodoxe Freundschaft zwischen dem peniblen Engel Erziraphael (gespielt von Michael Sheen) und dem Lebemann und Dämon Crowley (gespielt von David Tennant).

Kurz zur Erinnerung

Schön zu wissen, doch zurück zum eingangs erwähnten Problem. Wer erinnert sich eigentlich noch, worum es in der Serie ging? Wir bemühen kurzerhand die übersichtliche Inhaltsangabe von Amazon, um uns selbst auf die Sprünge zu helfen:

„Ein Engel und ein Dämon, die sich etwas zu sehr an das Leben auf der Erde gewöhnt haben, müssen einen ungewöhnlichen Bund eingehen, um den Weltuntergang zu verhindern. Sie haben jedoch den Antichristen verloren, einen elfjährigen Jungen, der nichts davon ahnt, dass er die Endzeit einläuten soll. Die beiden müssen ihn finden und die Welt retten, bevor es zu spät ist.“

Klingt im wahrsten Sinne des Wortes nach einem Heidenspaß. Übrigens: Eine Fortsetzung impliziert natürlich, dass der Weltuntergang in der ersten Staffel am Ende nicht so recht in Gang kam. Sorry für den kleinen „Spoiler“.

