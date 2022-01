Ein neuer Tag, eine neue Schnäppchenübersicht. Täglich bietet Amazon neue Deals, oft aber nur für sehr kurze Zeit. Wir haben Preise verglichen und listen die besten Angebote – regelmäßig aktualisiert.

Amazon Facts

Amazon-Angebote: Top-Schnäppchen im Überblick

Amazon-Angebote gehen oft so schnell, wie sie gekommen sind. Innerhalb weniger Stunden muss man hier manchmal bei Interesse zugreifen. Amazon-Prime-Kunden haben es da ein wenig leichter, sie sehen Blitzangebote 30 Minuten vor allen anderen. Prime könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen, weitere Vorteile der Mitgliedschaft lest ihr hier.

Wir haben uns für euch umgesehen, die Preise mit denen anderer Shops verglichen und listen folgend nur die besten Deals. Heute unter anderem dabei sind das brandneue Samsung Galaxy S21 FE, elektrische Zahnbürsten von Philips, diverse Games und Gaming-Zubehör, ein Zeichentablett sowie ein kabel- und beutelloser Handstaubsauger.

Aktuelle Top-Deals bei Amazon

Samsung Galaxy Watch4, Fitnessuhr, 44 mm

Samsung Galaxy Watch 4 für 249 Euro (statt 349 Euro): Passend zum neuen Smartphone könnt ihr gerade auch eine Samsung Smartwatch ergattern. Verfolgt eure Aktivitäten und Fitness-Ergebnisse auf Uhr und Smartphone. Schlaftracker, Schritte zählen, Kalorien überprüfen - der integrierte Fitness-Tracker macht es möglich. Die Samsung Health Monitor App kann sogar ein EKG erstellen und den Blutdruck messen. Auch in schwarz und anderen Varianten verfügbar. Beim Kauf gibt es eine Withings Body+ WLAN-Waage gratis dazu.

Sony WF-C500 True Wireless Kopfhörer

Sony WF-C500 Wireless In-Ear-Kopfhörer für 55 Euro (statt 99,90 Euro): Leichte Earbuds mit optimaler Passform. True Wireless und stabile Bluetooth-Verbindung. Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit und Schnellladefunktion sorgen für anhaltende Musikfreude. Ein Ladeetui und integriertes Mikrofon ebenfalls enthalten.

Soundcore by Anker Liberty 2 Pro, True Wireless In-Ear Kopfhörer, Bluetooth Ohrhörer

Soundcore Liberty 2 Pro für 89,99 Euro (statt 129,99 Euro): Setzt das Coupon-Häkchen unter dem Preis um im Warenkorn die 40 Euro Sofortrabatt zu bekommen. Die In-Ears bieten bis zu 8 Stunden kabellose Wiedergabezeit und zusätzlich 3 komplette Ladungen mithilfe der mitgelieferten kompakten Ladehülle. 4 Mikrofone bieten präzise Telefongespräche.

DOQAUS Bluetooth Kopfhörer Over Ear

Doqaus Bluetooth Over-Ear-Kopfhörer für 30,59 Euro (statt 48,99 Euro): Kabellose Kopfhörer mit Mikrofon und faltbaren weichen Ohrpolster. Auch in rot und anderen Farben erhältlich.

AEG AP81AB25UG Akku-Staubsauger

AEG Akkustaubsauger (AP81AB25UG) für 377,92 Euro: Die Dyson-Alternative von AEG. Vielseitigkeit einsetzbar dank 3 Saugstufen, Multi-Bodendüse (auf Bodenbelägen und Teppichen einsetzbar). Er verfügt über eine Selbstreinigungsfunktion der Bürstenrolle. Eine Besonderheit: der Akku ist optional wechselbar.

Xbox Series S 512GB

Xbox Series S 512GB für 269 Euro: Die Microsoft-Konsole aktuell zum Bestpreis bei Amazon. Hardware-beschleunigtes Raytracing und 120 Bilder pro Sekunde sorgen für eine noch bessere Optik. Xbox One-Spiele können auf der Xbox Series S weitergespielt werden. Fortschritte, Erfolge und Freundesliste werden automatisch auf das neue System übertragen.

Samsung T7 Portable SSD - 1 TB Externe SSD

Samsung T7 Portable SSD 1 TB für 99,99 Euro: Der Externer Highspeed-Speicher im kompakten Hosentaschenformat wiegt nur 58g. Dank USB 3.2 Gen.2 bietet sie Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s. Die SSD im schicken Aluminium-Gehäuse wird geliefert mit USB-Kabel Typ-C auf C und Typ-C auf A, welche die Verbindung zu PCs, Macs, Android-Geräten, Smart TVs und Spielekonsolen ermöglichen.

Echo Dot (4. Generation) | Smarter Lautsprecher mit Alexa

Echo Dot 4. mit Alexa für 29,99 Euro (statt 59,99 Euro): Musik abspielen, Fragen beantworten, die Nachrichten und den Wetterbericht vorlesen, Wecker stellen und vieles mehr. Der kleine Lautsprecher mit Sprachsteuerung steht ganz im Zeichen von Unterhaltung. Oder steuert per Sprachsteuerung euer Smart Home oder tätigt Anrufe. Die anderen Echo-Geräte sind ebenfalls gerade bis zu 40 % reduziert.

Kindle – Schwarz + 90 Tage Audible kostenlos

Kindle in schwarz für 54,99 Euro (statt 79,99 Euro): 6 Zoll großer E-Book-Reader ohne Spiegeleffekte, 4 LED-Frontlicht und 8 GB Speicherplatz. Diese Version kommt mit Werbung auf der Startseite. Für die Version ohne Werbung müsst ihr tiefer in die Tasche greifen, ist aber gerade ebenfalls reduziert.

Ultrasport F-Bike/F-Rider Basics, Fitnessfahrrad

Ultrasport F-Bike für 119,15 Euro: Dieser Fahrradtrainer für zu Hause ist ausgestattet mit Trainingscomputer und Handpulssensoren. Er ist zusammenklappbar um etwas Platz zu sparen bei Nichtnutzung.

Weitere Amazon-Angebote zu Online-Bestpreisen

Philips Sonicare DiamondClean 9400 Sonic Elektrische Zahnbürste

Philips Sonicare DiamondClean 9400 für 165,99 Euro (statt 249,99 Euro): Entfernt laut Hersteller bis zu 20-mal mehr Plaque im Vergleich zu einer Handzahnbürste. Die 4 Putzprogramme und 3 Intensitätsstufen sorgen für die persönlichen Putzanforderungen. Eine Ladestation mit Wasserglas und ein Reise-Etui sind im Lieferumfang enthalten. Ein personalisierter Fortschrittsbericht per App sorgt für eine verbesserte Putzleistung. Noch mehr Körperpflegeprodukte von Philips sind ebenfalls bis zu 44 % reduziert.

Fossil Herren Touchscreen Smartwatch 5E

Fossil Herren Touchscreen Smartwatch 5 für 119,25 Euro (statt 229 Euro UVP): Schicke Smartwatch mit Lautsprecher, Herzfrequenzmesser, GPS, NFC und Smartphone-Benachrichtigungen und bis 24 Stunden Akkulaufzeit.

Grundig Vision 8 - Fire TV 49 Zoll

Grundig Vision 8 Fire TV für 399 Euro (statt 485,99 Euro): Der 49-Zoll-Smart-TV hat die wichtigsten Streaming-Apps bereits installiert und kann mit Alexa-Sprachsteuerung bedient werden. Ultra HD, Modellnummer 49 VAE 80 (Modelljahr 2020), 60 Hz, Anschlüsse: 3x HDMI , 2x USB 2.0.

Philips 12-in-1 Bartrimmer, Haarschneider, Körpertrimmer

Philips 12-in-1 Bart-Trimmer für 69,99 Euro (statt 80 Euro): Ein einziges Gerät für alle haarigen Angelegenheiten. Styling für Gesicht und Bart, Haar und Körper und dank 12 Tools und Aufsätzen sogar als Ohr- und Nasenhaartrimmer geeignet. 120 Min. Akkulaufzeit.

Wacom Intuos Medium Zeichentablett

Wacom Intuos Medium Zeichentablett für 99,90 Euro (statt 169,99 Euro): Handliches Tablet zum digitalen Zeichnen und zur Fotobearbeitung, ein druckempfindlicher Stift liegt bei. Ideal auch für Home-Office und E-Learning.

Disciples: Liberation - Deluxe Edition (PlayStation 5)

Disciple: Liberation Deluxe Edition (PS5) für 32,99 Euro: Fantasy-Epos mit riesiger Singleplayer-Kampagne. In der Deluxe Edition sind neben dem Spiel viele digitale Inhalte verfügbar: Wallpaper, digitales Kompendium, digitaler Soundtrack, sowie diverse Ingame-Items.

Samsung 980 PRO 1 TB Internes SSD

Samsung 1 TB interne SSD für 149,99 Euro: Wer seine Playstation 5 oder seinen PC mit frischem Speicher versorgen möchte bekommt mit der Samsung 980 PRO eine leistungsstarke Alternative. Bis zu 12,5 Mal schneller als SATA SSDs mit Lese-/Schreibgeschwindigkeiten bis 7.000 / 5.000 MB/s (1 TB Variante).

Wie ihr diese in eure PS5 selbst einbauen könnt und was es sonst alles über PS5-Speicher zu wissen gibt zeigen wir euch hier in einer Schritt für Schritt Anleitung:

F1 2021 [Playstation 4]

F1 2021 für PS4 für 31,99 Euro (statt 69,99 Euro UVP): Neuster Ableger der beliebten F1-Spiele-Serie. Natürlich könnt ihr auch auf anderen Plattformen ins Rennen gehen.

SteelSeries 62604 Aerox 3 - kabellose Gaming-Maus

SteelSeries Gaming-Maus für 69,99 Euro (statt 109,99 UVP): Die ultraleichte 66-g-Gamingmaus kommt mit Beleuchtung und bietet bis zu 200 Stunden Akkulaufzeit kabellose Spielfreude. Sie ist geschützt gegen Wasser, Schmutz und Staub. Noch mehr SteelSeries Gaming-Zubehör ebenfalls erhältlich.

Professor Rubik's Gehirntrainer - [Nintendo Switch]

Professor Rubik's Gehirntrainer (Switch) für 17,99 Euro (statt 39,99 UVP): Inspiriert vom genialen Erfinder des gleichnamigen Zauberwürfels. Trainiert logisches Denken, Konzentration, Erinnerungsvermögen und mathematisches Verständnis anhand von 12 Übungen und vier zusätzliche Puzzles.

Für Anime- und Filmfans gibt es derzeit immer noch viele reduzierte DVDs und Blu-Rays bei Amazon im Angebot. Nicht alle zu Bestpreisen aber stöbern kann sich für den einen oder anderen sicher lohnen.

Auch ohne Prime könnt ihr bei Amazon ordentlich sparen:

