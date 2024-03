Amazon hat zugeschlagen: Prime-Kunden freuen sich bereits auf den 15. März

Es gibt wieder Nachschub bei Amazon Prime Video. Der Streaming-Dienst sichert sich mit einem Schlag alle 5 Staffeln und 100 Episoden einer besonderen Superhelden-Fernsehserie, basierend auf dem Batman-Comicuniversum von DC Comics. Der tritt in „Gotham“ aber als solcher zunächst gar nicht auf.

Amazon Prime Facts

Irgendwie zündete das DC-Universe im Kino die letzten Jahre nicht wirklich. Von wenigen Ausnahmen mal abgesehen. Im Fernsehen jedoch hatte Warner Bros. Television ein glücklicheres Händchen. Beispielsweise begeisterte die Serie „Gotham“ zwischen 2014 und 2019 eine große Schar von Fans.

Anzeige

Amazon sichert sich „Gotham“ – 100 Folgen im besseren DC-Universum

In den USA lief „Gotham“ auf Fox. Bei uns zunächst auf dem Pay-TV-Sender ProSieben Fun. Zwischenzeitlich konnte man einzelne Staffeln hier und da auch bei Streaming-Anbietern sehen. Aktuell steht die Serie aber bei keinem Anbieter zur Verfügung, zumindest nicht im Rahmen einer günstigen Flatrate.

Doch am 15. März wird sich dies wieder ändern, denn Amazon Prime Video hat zugeschlagen und sich die Rechte zeitweise gesichert. Schon in wenigen Tagen können Prime-Mitglieder dann alle 5 Staffeln und die ganzen 100 Episoden direkt und ohne Extrakosten abrufen (bei Amazon Prime Video ansehen).

Anzeige

Doch wo und wann setzt „Gotham“ überhaupt an? Die Serie spielt noch vor dem eigentlichen Erscheinen von Batman als dunkler Ritter. Gezeigt werden die Werdegänge des jungen Bruce Wayne, seiner Gegenspieler und schließlich auch, wie aus dem Polizisten James Gordon der bekannte Commissioner wurde.

Eine Welt, in der Bruce Wayne erst noch zu Batman werden muss:

Gotham - Trailer Deutsch Staffel 1

Wichtig zu wissen: „Gotham“ steht in keinem direkten Zusammenhang mit dem DC Extended Universe aus dem Kino. Vielmehr handelt es sich um eine eigene Interpretation der Comic-Welt, ähnlich wie zuletzt auch „Joker“ mit Joaquin Phoenix in der titelgebenden Hauptrolle.

Anzeige

Jede Folge von „Gotham“ ist circa 44 Minuten lang. Wer mit der Serie beginnt, lässt sich also auf 4.400 spannende TV-Minuten ein. Wenn ihr am Stück schaut, benötigt ihr dafür über drei Tage. Man sollte also lieber auch mal Pausen einlegen, an die frische Luft gehen und zwischendurch schlafen. Wir wissen zwar nicht, wie lange Amazon die Serie anbieten wird, aber es dürfte genügend Zeit bleiben, um die Serie auch in einem wesentlich längeren Zeitraum zu fertigzuschauen.

Kritiker heben den Daumen

Lohnen tut sich dies in jedem Fall, denn eine IMDb-Bewertung von 7,8 Punkten ist vielleicht schon eine Garantie für beste TV-Unterhaltung. Auch das Votum von 77 Prozent bei Rotten Tomatoes korrespondiert mit dieser Meinung. Wobei die finale fünfte Staffel mit 85 Prozent sogar noch den besten Wert erzielt. Es lohnt sich also, dranzubleiben, und die ganze Serie bis zum Schluss bei Amazon Prime Video zu sehen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.