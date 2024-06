Amazon in Bedrängnis: Alle wollen jetzt diese WOW-Serie sehen

Das sieht doch ganz solide aus! Skys Streaming-Dienst WOW hat es geschafft, sich mit einer neuen Staffel von House of the Dragon die Silbermedaille in den Streaming-Charts zu sichern. Für die Krone reicht es aber nicht. Die verteidigt weiterhin Amazon dank einer brutalen Prime-Produktion.

House of the Dragon erreicht Platz 2 in den Streaming-Charts

Es gibt wieder ordentlich Bewegung in den deutschen Streaming-Charts in der Serien-Kategorie. Vor Kurzem war noch Disney+ mit The Acolyte an der Spitze zu finden, musste sich nach kurzer Zeit jedoch der neuen Staffel von The Boys von Amazon geschlagen geben.

Jetzt gibt es einen weiteren Thronanwärter in den Charts: House of the Dragon. Die zweite Staffel des Epos ist vor einigen Tagen hierzulande auf WOW gestartet und hat es auf Anhieb geschafft, sich in die Charts zu katapultieren. Für den ersten Platz reicht es aber noch nicht. House of the Dragon platziert sich auf Platz 2 – knapp hinter The Boys (Quelle: JustWatch).

Erste Szenen aus der zweiten Staffel von House of the Dragon gibt’s im offiziellen Trailer zu sehen:

House of the Dragon: Trailer für Team Schwarz

WOW veröffentlicht jede Woche eine neue Folge von House of the Dragon. Der Auftakt erfolgte am 17. Juni 2024 – folglich erscheint die nächste Folge am 24. Juni 2024.

Was sagen Kritiker und Fans zur ersten Folge?

Die erste Folge scheint sowohl bei den Kritikern als auch zu den Zuschauern gut anzukommen – das legt zumindest ein Blick auf Rotten Tomatoes und IMDb nahe. Das Tomatometer liegt aktuell bei erstaunlich hohen 93 Prozent, der Audience Score bei respektablen 90 Prozent. Bei IMDb schafft es die erste Folge nach den ersten 15.000 Bewertungen auf einen Schnitt von 8,4 von 10 möglichen Punkten (Quelle: Rotten Tomatoes / IMDb)

Die Messlatte für die kommenden Folgen liegt also schon mal recht weit oben. Und da die zweite Staffel statt zehn Folgen nur acht bietet, dürfte die Erwartungshaltung der Fans an die einzelnen Folgen umso höher ausfallen. Mal schauen, ob HBO es schafft, den Erwartungen gerecht zu werden.

