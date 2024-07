Amazon-Kracher: Neue Batman-Serie begeistert 100 Prozent aller Kritiker

Der dunkle Ritter kehrt am 01. August exklusiv auf Amazon Prime Video zurück. Die neue Serie hört auf den Namen Batman: Caped Crusader und begeistert so ziemlich jeden Kritiker auf Rotten Tomatoes.

Neue Batman-Serie läuft exklusiv auf Amazon Prime Video

Während Filmfans gespannt auf The Batman 2 warten, feiert der dunkle Ritter bereits am 01. August 2024 seine Rückkehr auf Amazon Prime Video. In der Animationsserie Batman: Caped Crusader nimmt es die Fledermaus erneut mit dem Abschaum von Gotham auf.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zur Serie ansehen:

Batman: Caped Crusader Staffel 1 - Trailer Englisch

Verantwortlich für die neue Serie sind Matt Reeves (The Batman), J. J. Abrams (Star Wars: Das Erwachen der Macht) und Bruce Timm, einer der Schöpfer der Kultserie Batman: The Animated Series.

Die Kritiker lieben Batman: Caped Crusader

Kein Wunder also, dass das neue Projekt von der internationalen Presse frenetisch gefeiert wird. Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes hält Batman: Caped Crusader derzeit einen perfekten Score von 100 Prozent. (Quelle: Rotten Tomatoes)

Das Empire Magazine vergibt 4 von 5 möglichen Punkten und schreibt dazu:

Dies ist eine Rückkehr zu den Grundlagen von Bruce Timms und Paul Dinis charakterbestimmender Batman: The Animated Series - eine Serie, die sich eher wie eine Erneuerung als wie eine Runderneuerung anfühlt. (Quelle: Empire Magazine)

Fans der animierten Original-Serie aus den 90er-Jahren können diese übrigens auch via Amazon Prime Video nachholen:

Wer kein Prime-Kunde ist, der wird aber auch auf Netflix fündig, wo der Klassiker ebenfalls läuft. Allerdings steht dort nur die erste Staffel zur Verfügung. Und für Batman: Caped Crusader ist ein Prime-Abo sogar Pflicht.

