Vermisst ihr schon die Abenteuer von Lara Croft? Dann ist jetzt Erleichterung in Sicht, denn Amazon Games wird ein neues Spiel zur Reihe veröffentlichen. Das soll sich mit den ganz großen Erfolgsspielen messen können.

Tomb Raider: Nächstes Abenteuer kommt von Amazon Games

Bereits seit 1996, das heißt seit rund 26 Jahren, begeistern die Geschichten von Lara Croft Groß und Klein. Inzwischen gibt es sogar den einen oder anderen Film, doch seit dem Spiel Shadow of the Tomb Raider aus dem Jahr 2018 war es still geworden um die mutige Milliardärin. Gemeinsam mit Crystal Dynamics wird Amazon Games nun ein neues Spiel entwickeln – „ein erzählerisches Einzelspieler-Abenteuer, das die Geschichte von Lara Croft aus den vorherigen Spielen fortsetzt“, heißt es (Quelle: Amazon Games).

Die Entwickler haben sich da offenbar so einiges vorgenommen. In einem Statement betonte Christoph Hartmann, Vizepräsident von Amazon Games, dass man es sich zur Aufgabe gemacht habe, den Spielern höchste Qualität von den besten Entwicklern über alle möglichen Plattformen und Genres hinweg anzubieten. Sie würden sich geehrt fühlen, mit einem geschichtsträchtigen Entwickler und Franchise zusammenzuarbeiten.

„Wir freuen uns darauf, diesen neuen Weg gemeinsam zu beschreiten, angefangen mit der Entwicklung des bisher größten und besten Tomb-Raider-Spiels“, fügte Crystal-Dynamics-Chef Scot Amos noch hinzu.

Es wird übrigens der erste Tomb-Raider-Teil von Crystal Dynamics, nachdem die ehemalige Muttergesellschaft Square Enix das Studio an die Embracer Group verkauft hat.

Shadow of the Tomb Raider war das letzte Spiel der Reihe:

SHADOW OF THE TOMB RAIDER - Offizieller Launch Trailer

Amazon macht ersten Schritt ins Geschäft mit AAA-Spielen

Die Tomb-Raider-Reihe umfasst insgesamt mehr als 20 Videospiele, die sich seit der Veröffentlichung des ersten Teils im Jahr 1996 mehr als 95 Millionen Mal verkauft haben. Amazon Games hat sich für seinen ersten Ausflug in die Welt der AAA-Spiele also einen der beliebtesten Titel der Unterhaltungsgeschichte ausgesucht.