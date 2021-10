Überraschung auf Amazon: Wer in die Top 10 der Handys schaut, die am häufigsten verschenkt werden, findet auf Platz 1 kein teures iPhone oder ausgefallenes Falt-Handy. Die Goldmedaille geht an ein interessantes Samsung-Smartphone – und das hat mehrere Gründe.

Neben den Ranglisten zu Kassenschlagern, die Amazon anhand der Verkaufszahlen ermittelt, hat der Onlinegigant auch noch andere Top-10-Listen in petto. Dazu gehört die „Am häufigsten geschenkt“-Rangliste, die laut Amazon die beliebtesten Produkte zusammenfasst, die als Geschenk bestellt wurden. In der Kategorie Handys und Smartphones gibt es eine faustdicke Überraschung, denn ganz oben steht kein teures oder extravagantes Flaggschiff-Smartphone.

Samsung Galaxy A52 wird auf Amazon am häufigsten verschenkt

Denn Platz 1 hat sich das Samsung Galaxy A52 gesichert, das bei Amazon derzeit für 321,65 Euro angeboten wird – und damit rund 27 Euro günstiger als sonst.

Neben dem günstigen Preis dürften Amazon-Kunden vor allem an der Ausstattung gefallen gefunden haben. Für rund 320 Euro kann sich das Galaxy A52 in jedem Fall sehen lassen. Zu den Highlights gehören:

6,5-Zoll-Display (Super AMOLED, 2.400 x 1.080 Pixel, 90 Hz)

Achtkern-Prozessor (Snapdragon 720G)

4 GB RAM

128 GB Speicher (erweiterbar)

Vierfach-Kamera (64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP)

32-MP-Frontkamera

4.500-mAh-Akku mit Schnellladefunktion

IP67-Zertifizierung zum Schutz vor Staub und Wasser

Insbesondere das Super-AMOLED-Display mit 90 Hz, der Schutz vor Staub und Wasser und die hochauflösende Selfie-Kamera im Galaxy A52 sind bemerkenswert. Im Alltag sorgt der Snapdragon 720G für eine flotte Performance. Und: Im Gegensatz zu aktuellen und deutlich teureren Flaggschiff-Smartphones besitzt das Galaxy A52 eine Speichererweiterung, einen Kopfhöreranschluss und wird mit einem Netzstecker ausgeliefert.

Das Design des Samsung Galaxy A52 im Video:

Samsung und Apple dominieren Top 10 auf Amazon

Die Amazon-Top-10 der am häufigsten verschenkten Handys und Smartphones wird deutlich von Samsung und Apple dominiert. Mit dem Redmi Note 10 Pro von Xiaomi ist derzeit nur ein Smartphone in der Rangliste, das nicht von Samsung oder Apple stammt.