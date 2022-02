Amazon verlost derzeit mehrere Exemplare der Collector's Edition von Horizon Forbidden West. Ein stolzer Gewinner kann außerdem eine PlayStation 5 einheimsen.

Horizon: Forbidden West Facts

Nur für kurze Zeit: PS5 mit Horizon Forbidden West gewinnen

Die ersten Kritikerwertungen zur Open-World-Fortsetzung Horizon Forbidden West fallen überwiegend positiv aus. Vor allem auf der PlayStation 5 imponiert das Spiel. Mit etwas Glück könnt ihr Aloys neuestes Abenteuer auf der aktuellen Sony-Konsole gratis spielen.

Denn Amazon verlost vier Exemplare der Collector's Edition von Horizon Forbidden West. Darin enthalten ist das Spiel, eine SteelBook-Hülle, ein Mini-Artbook, eine Bebenzahn- sowie Aloy-Statue und viele digitale Inhalte. Die Collector's Edition kostet aktuell happige 230 Euro bei Amazon.

Wenn ihr aber an der Verlosung teilnehmt, habt ihr die Möglichkeit, eine Collector's Edition abzustauben. Und es wird noch besser: Ein Gewinner erhält obendrein eine PlayStation 5. Ihr solltet euch aber nicht zu lange Zeit lassen, denn das Gewinnspiel gilt nur noch ein paar Tage, bis zum 20. Februar 2022, 23:59 Uhr.

Was ihr für eine Teilnahme tun müsst

Für die Teilnahme müsst ihr logischerweise 18 Jahre alt sein und eine gültige Adresse in Deutschland besitzen. So weit, so Standard. Nun müsst ihr auf der folgenden Amazonseite vier Fragen zur Fortsetzung fehlerfrei beantworten. Wenn ihr die letzten Ankündigungen und Informationen in Form von Trailern, Interviews, Berichten etc. verfolgt habt, sollte das Quiz schnell vorüber sein.

Wir wollen euch nicht den Spaß nehmen, aber wenn ihr die Antworten vorab wissen wollt, dann lest nach dem Trailer weiter. Ansonsten springt zur nächsten Überschrift weiter.

Horizon Forbidden West – Neuer Trailer zeigt die Maschinen-Monster

Die Antworten sind: Tauchen, Bebenzahn, Kettenkranz, Utaru.

Horizon Forbidden West: Fortsetzung kann überzeugen

In Horizon Forbidden West verschlägt es Aloy in den gefährlichen Westen, wo sie sich neuen Monstergefahren, aber auch brutalen Rebellenarmeen stellen muss. Euch erwartet eine größere und lebendigere Welt mit neuen Aufgaben, Figuren und Ausrüstungsgegenständen.

Die Abenteuer-Fortsetzung kann Kritiker weltweit begeistern. Auch in unserem Test zeigt sich: Fans von Zero Dawn werden Forbidden West lieben.