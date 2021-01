Nicht nur Netflix wartet mit besonders guten Filmen im Jahr 2021 auf, sondern auch Amazon Prime kramt ein paar Perlen heraus – darunter ein Cyberpunk-Spektakel, das ihr unbedingt nachholen solltet, falls noch nicht geschehen.

Uuh: Blade Runner 2049

Amazon-Prime-Release: 02. Januar 2021

Wie wir alle wissen: Das Gesetz der Filme besagt, dass Sequels zu Kultklassikern in 99 Prozent der Fälle Mist sind. Blade Runner 2049 gehört zu dem übrigen einen Prozent, und schon allein dafür hat es Applaus verdient: Mit Ryan Gosling in der Hauptrolle werdet ihr hier in eine visuell beeindruckende Cyberpunk-Welt geworfen, in der ein junger Blade Runner auf ein Mysterium stößt, das ihn zurück zum jetzt altgewordenen Rick Deckard (Harrison Ford) führt. Ein Blockbuster, der tatsächlich an den Kultklassiker herankommt. Bravo.

Blade Runner 2049 jetzt auf Amazon Prime ansehen.

Aah: La La La Land

Amazon-Prime-Release: 12. Januar

Noch mal Ryan Gosling! Prime, bist du etwa Fan? La La Land staubte 2017 den Oscar ab, und ganz egal, was ihr davon haltet: Ein gutes Musical mit einer romantischen Ader ist der Film allemal. Ein Pianist (Ryan Gosling) und eine Schauspielerin (Emma Stone) verlieben sich in L.A., doch alsbald verhaken sich ihre Karrieren und drohen, ihre Träume von der Zukunft zu zerstören. Der richtige Film für einen ruhigen Abend, mit Eis und Kuscheldecke.

La La Land ab Release auf Amazon Prime ansehen.

Schön: Das erstaunliche Leben des Walter Mitty

Amazon-Prime-Release: 07. Januar

Ben Stiller kann nur (zuweilen gewöhnungsbedürftige) Komödien? Nein, ganz und gar nicht – denn aus irgendeinem Grund gehört eben jener Film, bei dem er sogar selbst Regie geführt hat, zu seinen besten: Das erstaunliche Leben des Walter Mitty ist eine herzerwärmende und lebensbejahende Komödie, in welcher der ängstliche, fantasievolle und zurückhaltende Walter (Ben Stiller) nahezu seinen Job verliert. Wie es aussieht, muss er ein paar Risiken eingehen, um ihn behalten zu können – und um die halbe Welt reisen. Diese Komödie gehört zu jenen Filmen, die ihr anschauen solltet, wenn ihr einen Eimer gute Laune tanken wollt.

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty jetzt auf Amazon Prime ansehen.

Auch in Sachen Serien stockt Amazon Prime auf, denn nicht nur gibt's ab 04. Januar alle Staffeln von Scrubs auf dem Portal, auch könnt ihr euch über dir dritte Staffel von American Gods freuen, sowie über die erste Staffel von Star Trek: Lower Decks – einer Comedy-Zeichentrick-Serie zum Franchise.