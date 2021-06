Für Sparfüchse und Schnäppchenjäger: Bei Amazon gibt es für Prime-Kunden anlässlich des Prime Day auch noch 30 Prozent Extra-Rabatt auf bereits reduzierte Warehouse-Artikel. Im Amazon-Warehouse findet ihr einwandfreie Retouren und B-Ware, die zu stark reduzierten Preisen wiederverkauft werden.

Amazon Warehouse-Deals: Extra-Rabatt auf bereits reduzierte Artikel

Mit den Amazon-Warehouse-Deals könnt ihr zwar das ganze Jahr über sparen, im Rahmen des Prime Day gibt es dort aber auf etliche bereits reduzierte Produkte noch mal zusätzlich 30 Prozent Rabatt on top. Ein Traum für jeden Sparfuchs. Aber beachtet: 30 Prozent gibt es nur für registrierte Prime-Kunden. Außerdem sind die Produktmengen fast immer auf wenige Stückzahlen begrenzt. Schnell sein lohnt sich also. Die aktuelle Rabattaktion gilt nur an den beiden Aktionstagen des Prime Day am 21.6.2021 und 22.6.2021.

So kommt ihr an die 30 Prozent Rabatt im Amazon Warehouse

Falls ihr euch noch unsicher seid, wie das alles funktioniert, haben wir für euch folgend eine kurze Anleitung zum Amazon Warehouse zusammengestellt.

Ruft durch folgenden Link die Warehouse-Rabattseite von Amazon auf. Hinweis: Ihr bekommt dort zunächst die normalen, reduzierten Preise für Warehouse-Deals angezeigt. Das ist nicht der Endpreis : Erst im Bezahlvorgang kommen darauf noch 30 Prozent Extra-Rabatt .

von Amazon auf. Ihr bekommt dort zunächst die normalen, reduzierten Preise für Warehouse-Deals angezeigt. Das ist : Erst im Bezahlvorgang kommen darauf noch . Solltet ihr den Artikel nicht wie gewohnt rechts per Button in den Warenkorb legen können, müsst ihr auf „Alle Angebote“ klicken und dort das Produkt auswählen, welches als „Gebraucht“ bezeichnet wird.

klicken und dort das Produkt auswählen, welches als bezeichnet wird. Im Warenkorb selbst werden die 30 Prozent Rabatt noch nicht abgezogen, ihr müsst erst auf „Zur Kasse“ klicken, um den endgültigen Preis angezeigt zu bekommen. Keine Sorge: In diesem Schritt kauft ihr das Produkt noch nicht. Sollte euch der Preis nicht zusagen, könnt ihr ganz einfach zurück in den Warenkorb und den Artikel wieder entfernen.

Denkt aber daran, dass die Anzahl der Artikel begrenzt ist und beliebte (Marken-) Produkte, zum Beispiel von Apple, Sonos, Bose und Co., sehr schnell vergriffen sein können.

Amazon-Warehouse: Was ist das eigentlich genau?

Was sind Warehouse-Deals eigentlich? In diesem Artikel haben wir alles Wissenswerte auf einen Blick für euch zusammengefasst.

Kurz gesagt handelt es sich bei den Amazon-Warehouse-Deals um Retouren oder B-Ware, die geprüft und danach erneut verkauft wird – zu einem deutlich günstigeren Preis. Meistens sind das Produkte, die technisch sowie optisch völlig einwandfrei sind, deren Verpackung allerdings geöffnet oder beim Händler selbst beschädigt wurde. In welchem Zustand sich das Produkt befindet, wird mit einer Skala von „Akzeptabel“ bis „Wie neu“ bewertet.

Aus eigener Erfahrung können wir die Deals empfehlen, die als „Wie neu“ oder „Sehr gut“ gekennzeichnet sind. Die Zustände „Gut“ und „Akzeptabel“ sollte man nur dann kaufen, wenn man keine Probleme mit sichtbaren Gebrauchsspuren hat.