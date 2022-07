Apples MacBooks gehören zur Sperrspitze der Laptops, doch in der Vergangenheit konnten die verbauten Webcams meist nicht überzeugen. Wer nachhelfen möchte, der sollte sich die folgenden Webcams von Anker mal näher anschauen – aktuell zum Amazon Prime Day so richtig günstig.

Erst in jüngster Zeit verbaut Apple ordentliche Kameras, davor mussten sich vor allem Besitzerinnen und Besitzer eines MacBook Air mit schlechter Bildqualität begnügen. Und was machen die, die keinen neuen Apple-Rechner kaufen? Müssen die in die Röhre schauen? Muss nicht sein, denn es gibt Alternativen. Beispielsweise die Webcams von Anker. Die funktionieren sogar unter macOS und kommen mit einer eigenen Software für den Mac – AnkerWork ab macOS 10.14 in der aktuellsten Version.

Zum Amazon Prime Day günstiger: Anker Webcams für Mac und PC

Gegenwärtig gibt’s die qualitativ besseren Alternativen vom Zubehörspezialisten Anker zum Prime Day auf Amazon so günstig wie nie zuvor. Wer also sein MacBook oder aber auch seinen Desktop-Mac (Mac mini, Mac Studio, Mac Pro, iMac) aufrüsten mag, der sollte schnell zugreifen. Nebenbei: Die Kameras funktionieren natürlich auch mit Windows. Die Angebote gelten nämlich maximal nur bis einschließlich 13. Juli oder solange der Vorrat reicht. Wichtig zu wissen: Nur Prime-Mitglieder erhalten die Sonderpreise. Doch nun zu den Webcams:

Schon die günstigste Variante beherrscht eine volle 2K-Auflösung und verfügt über zwei Mikrofone. Clever: Nutzerinnen und Nutzer wählen zwischen einem Sichtfeld von 65 Grad, 78 Grad oder 95 Grad. Je nachdem, wie viel zu sehen sein soll.

Schon die günstigste Webcam (C200) besitzt einen Verschluss für mehr Privatsphäre. (Bildquelle: Anker)

Diese Kamera bietet noch einige Extras. Beispielsweise 60 FPS, eine Geräuschunterdrückung und ein blitzschneller Autofokus (0,35 Sekunden) und eine integrierte K.I.-Technologie.

Anker PowerConf C300 Webcam

Nicht nur eine Webcam, sondern schon eher eine komplette Videokonferenzlösung mit perfekter Ausleuchtung. Was sonst meist zu kurz kommt, steht hier mit im Fokus, denn die Videobar von Anker ist mit dualen High-Definition und Low-Distortion Lautsprechern ausgestattet und will so erstklassige Klangqualität garantieren.

Nicht nur eine normale Webcam – die B600. (Bildquelle: Anker)

Wichtiger Hinweis zum Prime Day

Bitte nicht vergessen: Um am Prime Day bei Amazon mitmachen zu können, müsst ihr Prime-Mitglied sein. Wenn dem nicht so ist, dann könnt ihr für 30 Tage immerhin kostenlos Mitglied zur Probe werden und im Anschluss direkt wieder kündigen. Ergo: Schnäppchen sichern (bei Amazon anschauen) und nicht draufzahlen.