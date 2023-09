Amazon Prime Video: Diesen Avatar-Klon müsst ihr gesehen haben

Zweifellos hat James Cameron mit Avatar ein Meisterwerk erschaffen, das in aller Munde ist. Allerdings gibt es auf Amazon Prime Video einen Film, der diesem Konzept sehr ähnlich ist und mindestens genauso dringend gesehen werden sollte.

Titan – Evolve or Die: Der kleine Bruder von Avatar

2018 erschien ein Fantasy-Thriller, der dem Hauptcharakter einen mechanischen Körper verpasst und ihn auf einen fremden Planeten schickt. Moment, kommt euch das nicht bekannt vor? Zwar ist es in diesem Fall nicht der Geist, der einen neuen Körper bekommt, sondern der Körper wird direkt umgebastelt, aber in den Grundzügen erinnert dieses Konzept trotzdem an Camerons Meisterwerk.

Regisseur Lennard Ruff hatte für Titan – Evolve or Die natürlich nicht die Mittel zur Verfügung, die James Cameron für Avatar besaß, doch dessen war sich der gebürtige Mannheimer auch bewusst. Daher setzte er in seinem Film bloß auf den ersten Akt von Avatar, statt eine komplett neue Welt zu erschaffen. Sprich, durch den Wegfall der enormen Special Effects wurde ein Haufen Kosten gespart. Nicht umsonst wird er von Kritikern daher als „kleiner Bruder Avatars“ bezeichnet.

Schlechte Kopie oder unterschätzter Geheimtipp?

Trotz der eindeutigen und gewollten Parallelen ist Titan – Evolve or Die keineswegs eine abgespeckte Low-Budget-Version von Avatar. Ganz im Gegenteil. Da der Film einen völlig anderen Fokus besitzt, wirkt er teils sogar intimer und nahbarer als Camerons Blockbuster.

Inhaltlich beschreibt der Film das Szenario der Ressourcenknappheit auf der Erde, weswegen ein neuer Planet für das menschliche Leben gefunden werden muss. Man entscheidet sich für den größten Mond des Saturns, allerdings ist der menschliche Körper für ein Leben dort nicht ausgerichtet. Innerhalb eines Militärexperiments wird der Körper des Hauptcharakters Rick Janssen mechanisch umgebaut, um so den Belastungen auf Titan standzuhalten. Anfangs scheint das auch zu funktionieren, doch plötzlich treten gefährliche Nebenwirkungen auf.

Fans der Avatar-Filme empfehlen wir auf jeden Fall einen Blick in diese Produktion zu werfen. Obwohl es technisch nicht mit seinem großen Bruder mithalten kann, so sind die Umsetzung und die Handlung dennoch sehr gelungen.

