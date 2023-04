Amazon spendiert seinem Streaming-Dienst Prime Video ein nützliches Feature, das vielen Film- und Serien-Fans helfen könnte. Mit dem Dialogue Boost sollen Unterhaltungen auf dem Bildschirm besser verständlich gemacht werden.

Amazon Prime Video bekommt mit dem sogenannten Dialogue Boost ein neues Audio-Feature, das die oft nervige Lautstärkeregelung zwischen leisen Dialogen und lauten Action-Szenen überflüssig machen könnte. Nutzer des Streaming-Dienstes sollen damit separat die Lautstärke von Dialogen einstellen können, um sie im Vergleich zum Rest des Films oder der Serie besser hörbar zu machen.

Amazon Prime Video: Dialog-Boost soll Ton verbessern

Bei Filmen und Serien kann es oft schwierig sein, Gespräche genau zu verstehen – der Dialog ist zu leise, doch wenn ihr die Lautstärke aufdreht, fliegt euch bei der nächsten Explosion direkt das ganze Haus um die Ohren. Amazons neues Feature Dialogue Boost könnte hier Abhilfe schaffen, indem Gespräche lauter gestellt werden können, der restliche Tonmix jedoch unverändert bleibt.

Dialogue Boost nutzt eine KI, die die Original-Tonspur analysiert, Dialoge erkennt und deutlicher gegenüber Hintergrundgeräuschen oder Musik herausstellt. Das Feature kann über das Audio- und Untertitel-Menü bei ausgewählten Filmen und Serien entweder als Dialogue Boost: Medium oder Dialogue Boost: High aktiviert werden.

Amazon: Neues Audio-Feature erst einmal nur für Original-Ton verfügbar

Während die neue Barrierefreiheits-Option von Prime Video für viele Menschen hilfreiche sein könnte, wird sie von Amazon schrittweise ausgerollt. Zunächst könnt ihr den Dialog-Boost nur bei ausgewählte Prime-Produktionen wie zum Beispiel Tom Clancy’s Jack Ryan, The Marvelous Mrs. Maisel und The Big Sick nutzen. Außerdem ist das Feature zunächst nur bei der Original-Tonspur verfügbar – wer Filme und Serien in der Synchronfassung schaut, geht also zumindest vorerst leer aus. Ob Amazon dies in Zukunft ändern wird und welche anderen Filme und Serien die Option erhalten werden, ist aktuell noch nicht bekannt. (Quelle: AboutAmazon)

