Lust auf ein bisschen Horror-Show? Wer noch vor Kinostart des Reboots beziehungsweise der Fortsetzung jetzt das Original von „Jeepers Creepers“ sehen will, der hat jetzt dazu noch schnell auf Amazon Prime Video die Gelegenheit. Doch lohnt sich der Film überhaupt?

Voraussichtlich noch im April 2022 soll mit „Jeepers Creepers: Reborn“ eine lose Fortsetzung, aber vor allem auch ein Reboot des erfolgreichen Horror-Franchise in den Kinos starten (Quelle: Kino.de). Nicht mehr inszeniert von Victor Salva, sondern vom Iron-Sky-Regisseur und Finnen Timo Vuorensola.

Wer bis jetzt damit aber nichts anfangen kann, interessiert sich ja vielleicht fürs Original aus dem Jahre 2001 – aktuell auf Amazon Prime Video zu sehen und der perfekte Einstige in die Reihe (Jeepers Creepers bei Amazon Prime ansehen). Der Klassiker „Jeepers Creepers – Es ist angerichtet“ hat nunmehr schon über 20 Jahre auf dem Buckel, doch worum ging es gleich noch? Schauen wir mal kurz in die Beschreibung bei Amazon hinein:

„Trish und Darry befinden sich auf einem einsamen Highway auf dem Weg nach Hause. Plötzlich werden sie von einem unheimlichen Truck bedrängt und können sich gerade so retten. Später sehen sie den Truck wieder. Sie beobachten, wie der Fahrer ein Bündel in eine Erdröhre wirft. Als sie diese untersuchen, stürzt Darry hinein. Was er dort entdeckt, lässt ihm den Atem stocken.“