Der smarte Lautsprecher Echo Dot wird in der 3., 4. und neuen 5. Generation angeboten. Manche Modelle sind jetzt im Rahmen des Black Friday 2022 rabattiert. Welchen soll man am besten kaufen? Wir zeigen euch die Unterschiede und geben Kaufempfehlungen.

Amazon Echo Facts

Amazon Echo Dot: Die 3 Modelle in der Übersicht

Jetzt reduziert sind die 3. und die 5. Generation des Echo Dot.

Die 4. Generation ist aktuell nur zum Normalpreis erhältlich.

Welchen Echo Dot sollte man am besten kaufen?

Die 5. Generation des Echo Dot wurde im Oktober 2022 vorgestellt und ist technisch am fortschrittlichsten. Hier sind Verbesserungen bei der Klangqualität, aber auch bei den Mikros (wichtig für Alexa-Sprachbefehle) in die Entwicklung eingeflossen.

Amazon Echo Dot (5. Gen, 2022) mit Uhr Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2022 16:01 Uhr

Neu ist auch der integrierte Temperatursensor für temperaturgestützte Routinen. Für einen vertretbaren Aufpreis ist die Version mit Uhr der empfehlenswerteste Echo Dot. Die LED-Matrix zeigt die Uhrzeit, aber auch andere nützliche Infos wie Songtitel oder Wetterinfos. Die Klinkenbuchse der Vorgänger wurde beim Echo Dot (5. Gen.) gestrichen.

In unserem Video stellen wir euch die 5. Generation des Echo Dot ausführlich vor:

Amazon Echo Dot (2022) im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Wenn es um jeden Euro geht, dann ist der Echo Dot der 3. Generation (2018) einen Blick wert. Bei Angeboten unter 20 Euro ist er besonders günstig, der Normalpreis von 49,99 Euro ist hingegen nicht mehr angemessen.

Amazon Echo Dot (3. Gen.) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2022 16:19 Uhr

Klanglich ist er allerdings abgehängt, außerdem fehlt der Temperatursensor. Dafür verfügt er über einen 3,5-mm-Audioausgang, sodass man ihn an eine vorhandene Stereoanlage anschließen kann und diese damit „smart“ macht. Musik, die per Alexa-Sprachbefehl auf dem Echo Dot gestartet wird, ertönt dann auf den großen Lautsprechern. Das notwendige Verbindungskabel (Klinke-auf-Cinch) muss extra dazu gekauft werden.

Aktueller Hinweis: Günstig kaufen – aber wann? Die besten Rabatte gibt es erfahrungsgemäß am Jahresende. Der Black Friday findet dieses Jahr am 25.11.2022 statt, direkt danach folgt der Cyber Monday am 28.11.2022. Lesetipp Black Friday Week bei Amazon & Co: Diese 35 Kracher-Angebote lohnen sich wirklich

Echo Dot von Amazon: Antworten auf die häufigsten Fragen

Kann man mit den Echo Dots gut Musik hören?

Nur mit Einschränkungen. Auch wenn Amazon bei jeder neuen Generation von verbessertem Klang spricht – in dieser Größenklasse gibt es nunmal physikalische Grenzen. Tiefe Bässe und Konzertpegel sind nicht machbar, ebensowenig ein schönes Stereo-Panorama, wie es eine richtige Kompaktanlage (siehe GIGA-Kaufberatung) bietet. Aus dem Echo-Portfolio bietet sich für den Musikgenuss stattdessen der große Echo Studio an. Zwei davon als Stereo-Paar verbunden klingen sehr gut und können Musik in ihrer vollen Pracht wiedergeben. Die Echo Dots sind hingegen eher für Radionachrichten, Podcasts und musikalische Hintergrundberieselung geeignet.

Weitere vernetzte Lautsprecher (zum Teil mit Sprachsteuerung) zeigen wir euch in unserer Kaufberatung:

Ist ein passendes Netzteil im Lieferumfang enthalten?

Ja, bei allen Echo Dots ist ein Netzteil (15 Watt) für die Stromversorgung dabei. Als Eingang verwendet Amazon allerdings nicht das mittlerweile gängige USB-C, sondern runde Buchsen für Niedervoltstecker.

Wie hoch ist der Stromverbrauch bei den Echo Dots?

Die Echo Dots verbrauchen permanent Energie, auch wenn gerade keine Musik läuft. Schließlich muss die digitale Assistentin Alexa jederzeit zuhören und auf Sprachbefehle achten. Amazon gibt für den Echo Dot (3. Gen.) einen Stromverbrauch zwischen 1,4 und 2 Watt an. Das ist ein vertretbarer Wert, sollte aber bei gestiegenen Stromkosten und vor allem in Haushalten mit mehreren Echo-Lautsprechern nicht außer Acht gelassen werden.

Können mehrere Personen im Haushalt Profile erstellen?

Ja, das geht:

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.