Noch bis zum 28. November hat Amazon etwas zu verschenken. Wer nämlich eine Geschenkkarte von Apple im Shop kauft, der erhält im Anschluss ein Aktionsguthaben in Höhe von 10 Euro direkt bei Amazon. Aktuell scheint die Aktion aber noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen.

Amazon Facts

Apple-Geschenkkarte kaufen und bei Amazon 10 Euro absahnen

Normalerweise werden die neuerlichen Geschenkkarten von Apple nicht mehr rabattiert. Eine erste indirekte Reduzierung gab es dann in den letzten Tagen bei Kaufland. Supermarkt-Käufer erhielten einmalig 10 Prozent des Guthabenwertes in Form von Coupons zurück, die bei einem späteren Kauf vor Ort eingelöst werden können. Die Geschenkkarten lassen sich bei Apple für alles Mögliche verwenden, auch Hardware. Doch nicht nur Apple-Nutzer profitieren davon, lassen sich Apple Music oder auch Apple TV+ damit doch bezahlen und auch auf anderen Plattformen (Android und Co.) nutzen.

Eine ähnliche Aktion gibt es jetzt auch bei Amazon. Kurz zusammengefasst: Einfach zwischen dem 22.11.2022 und 28.11.2022 eine oder mehrere solcher Gutscheinkarten kaufen und dann im Anschluss ein Aktionsguthaben in Höhe von 10 Euro von Amazon erhalten (bei Amazon ansehen). Bedingung: Der Gutscheinwert von 100 Euro muss erreicht werden. Man könnte also beispielsweise eine einzelne Karte in Höhe von 100 Euro kaufen oder aber auch 10 Stück in Höhe von 10 Euro. Klingt gut, allerdings hat die Aktion derzeit wohl noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen.

Zuletzt führte Amazon diese Innovation für iPhone-Nutzer ein:

Für Apple-Nutzer: Schuhe bei Amazon virtuell anprobieren

Startschwierigkeiten der Aktion

Laut Amazon soll man nämlich den Code „APPLE22BF“ an der Kasse eingeben. Leider wird der aber aktuell meist nicht akzeptiert. So geschehen in unserem Selbstversuch und nach Schilderungen diverser Kundinnen und Kunden. Anderseits erkennt Amazon die Aktion und beschreibt in einer Infobox den weiteren Ablauf.

Der Code macht aktuell noch Schwierigkeiten. (Bildquelle: Amazon)

Demnach wird das Guthaben automatisch dem eigenen Konto gutgeschrieben und nach Versand der Gutscheine innerhalb von drei Tagen per E-Mail zugeschickt. Wichtig zu wissen: Einsehen könnt ihr das Guthaben aber nicht und es wird bei der nächsten Bestellung automatisch verrechnet. Bei der Aktion gilt ferner: Nur solange der Vorrat reicht und auch nur einmal pro Kundin oder Kunde.

Im Laufe des Bezahlvorgangs wird die Aktion im Detail erklärt. (Bildquelle: Amazon)

Zu den Startschwierigkeiten: Wir würden an eurer Stelle zunächst noch abwarten, bis sich die Situation klärt. Manche Kunden berichten auch davon, dass sie es mehrmals probiert hätten, bis es geklappt hat. Ergo: Nur Geduld.