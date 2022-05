Amazon hat die nächste Generation seines Mini-Tablets vorgestellt. Das Fire 7 (Kids) soll eine längere Akkulaufzeit und mehr Leistung bieten, kostet aber auch etwas mehr als der Vorgänger. Beim 7-Zoll-Bildschirm hat sich nichts geändert.

Amazon: Neues Tablet Fire 7 (Kids)

In einer Standardausführung und einer besonderen Variante für Kinder hat Amazon das Tablet Fire 7 (2022) präsentiert. Im Vergleich mit dem Vorgänger verspricht Amazon eine deutlich gestiegene Leistung und einen besseren Akku. Die Batterie soll 40 Prozent länger und damit bis zu 10 Stunden durchhalten. Erstmals lässt sich der Akku per USB-C aufladen.

Das Fire 7 verfügt über einen Quadcore-Prozessor mit 2 GHz. Statt 1 GB kommen nun 2 GB Arbeitsspeicher zum Einsatz. Das IPS-Display hingegen gibt sich genau so wie schon beim Modell von 2019. Es bleibt also bei einer Diagonale von 7 Zoll und einer Auflösung von 1024 x 600 Pixel. Der Speicher von 16 oder 32 GB lässt sich bei allen Modellen per microSD-Karte erweitern. Alexa steht auf Zuruf bereit.

Mit dem Weiß-auf-Schwarz-Modus lassen sich laut Amazon auch Kindle-E-Books gut lesen. Kindle Unlimited steht über einen Zeitraum von drei Monaten kostenfrei bereit (Quelle: Amazon).

Die Kindervariante verfügt über die exakt gleiche Ausstattung, steckt aber in einer farbigen Hülle, die für mehr Robustheit sorgen soll. Darüber hinaus gibt es noch kostenlosen Zugriff auf Amazon Kids+, wenn auch nur für ein Jahr ab Kauf. Hier steht eine kindgerechte Medienbibliothek bereit, in der unter anderem Inhalte wie Lego Ninjago, Janosch, Pumuckl, Bibi & Tina, Benjamin Blümchen und Die Drei ??? Kids abrufbar sind. Eltern können die Bildschirmzeit begrenzen.

Amazon Fire 7 (Kids) ab 64,99 Euro

Je nach gewünschter Variante und Speicher sind die Preise recht unterschiedlich. Beim Fire 7 fallen mindestens 64,99 Euro an (16 GB, bei Amazon ansehen), hier müssen Kunden aber mit Werbung auf dem Sperrbildschirm rechnen. Ohne Werbung lässt sich Amazon das Tablet mit 79,99 Euro (16 GB) bezahlen. Bei 32 GB Speicherplatz sind es mit Werbung 74,99 Euro, ohne 89,99 Euro.

Beim Fire 7 Kids steht keine Variante mit Werbung bereit. Mit 16 GB Speicher fallen 109,99 Euro an, bei 32 GB sind es 119,99 Euro. Die Tablets können ab sofort vorbestellt werden, mit der Auslieferung wird ab dem 29. Juni 2022 begonnen.