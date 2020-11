Der Comfee Luftentfeuchter gehört zu den Amazon-Bestsellern und wird aktuell zu einem stark vergünstigten Preis angeboten. GIGA hat die wichtigsten Infos für euch.

Comfee Luftentfeuchter zum Hammerpreis bei Amazon

Fast 5000 Bewertungen auf Amazon bei einer durchschnittlichen Wertung von 4,5 von 5 Sternen – das spricht für sich. Aktuell ist der beliebte Luftentfeuchter von Comfee zu einem besonders günstigen Preis verfügbar. Amazon möchte momentan 128,52 Euro für den Luftentfeuchter „Comfee MDDF-16DEN7 WF“. Normalerweise kostet das Gerät 149,99 Euro.

Comfee Luftentfeuchter

Comfee Luftentfeuchter: Wofür ist er gut und wer sollte ihn kaufen?

Der Name verrät natürlich bereits, was die Aufgabe des Comfee Luftentfeuchters ist. Warum sollte jemand die Luft in der Umgebung entfeuchten? Nun, zu viel Feuchtigkeit kann in geschlossenen Räumen schnell zu Schimmel führen und schlechte Gerüche verursachen. Hier kann ein Luftentfeuchter Abhilfe schaffen. Dieser zieht überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft und sorgt so für ein angenehmeres Klima.

Der Comfee Luftentfeuchter ist vielseitig einsetzbar. Er eignet sich beispielsweise für Kellerräume oder die Waschküche. Durch mangelnden Durchzug entsteht hier zu viel Luchtfeuchtigkeit. An den Wänden kann sich dadurch Schimmel bilden und der typisch muffelige Kellergeruch breitet sich aus.

Dank Appsteuerung lässt sich der Comfee Luftentfeuchter für verschiedene Szenarien konfigurieren. Er kann einen leisen Dauerbetrieb aufnehmen und so kontinuierlich Feuchtigkeit aus einem Raum ziehen. Wenn es notwendig sein sollte, kann aber auch der „Turbomodus“ eine größere Menge Luftfeuchtigkeit in kurzer Zeit aufgenommen werden. Der Comfee Luftentfeuchter ist in verschiedenen Größen erhältlich. Das kleinste Modell ist für Räume bis zu einer Größe von 16m² ausgelegt. Das größte Modell entzieht Räumen bis zu 100m² Fläche die Luftfeuchtigkeit.

Weitere Modelle in unserer Kaufberatung:

Luftentfeuchter Test 2020: Testsieger und Empfehlungen