Bei uns lief dieser Serien-Geheimtipp exklusiv seit 2016 bei Amazon Prime Video, doch dort fliegt die US-amerikanische Sitcom mit außergewöhnlichem Konzept in den nächsten Tagen raus. Nicht mehr viel Zeit, um alle 4 Staffeln nachzuholen.

Amazon Prime Facts

In den USA konnte man „Life in Pieces“ bei CBS sehen, in Deutschland sprang Amazon in die Bresche und zeigte die Sitcom exklusiv bei Prime Video. Vor vier Jahren war dann Schluss und die letzte von 79 Folgen wurde veröffentlicht. Sonderlich populär war die Serie hierzulande leider nie und so blieb es beim Geheimtipp.

Alle 4 Staffeln betroffen: Amazon schmeißt „Life in Pieces“ raus

Bedauerlich, den das Konzept war dann doch etwas anders. So wurden pro Folge immer vier Kurzgeschichten der Familie Short-Hughes gezeigt, bei der dann immer eine andere Person des Familienclans im Mittelpunkt stand. Die Kurzgeschichten wiesen ferner gewisse Überschneidungen auf.

Mit von der Partie waren unter anderem der altehrwürdige Schauspieler und Vater von Thanos-Darsteller Josh Brolin, James Brolin, der Sohn von Tom Hanks, Colin Hanks und die „Grande Dame“ Dianne Wiest.

Kleiner Vorgeschmack im Trailer:

Life In Pieces (Trailer)

Lange werdet ihr „Life in Pieces“ bei Amazon Prime Video nicht mehr sehen können, denn die Serie findet sich jetzt auf der Liste „In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“ bei Amazon. Ergo: Spätestens Mitte Juli fliegt die Serie dort raus (bei Amazon Prime Video ansehen).

Kurzweilige Unterhaltung, die gefällt

Wer sich jedoch beeilt, schafft vielleicht noch alle 79 Folgen der vier verfügbaren Staffeln. Immerhin haben die nur eine Lauflänge von jeweils 21 Minuten. Wer sich für einen Serien-Marathon entscheidet, könnte die ganze Serie noch vor dem Rausschmiss sehen können.

Laut Kritiker und Zuschauer könnte sich dies lohnen. Eine IMDb-Bewertung von 8,0 verspricht viel Gutes, ähnlich verlockend das Zuschauerbild bei Rotten Tomatoes mit einem Ranking von ganzen 87 Prozent.

Kurz und gut: Wer auf der Suche nach einer etwas anderen Sitcom ist und beispielsweise „Modern Family“ schon durch hat, der sollte sich sputen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.