In der titelgebenden Rolle des „Ted Lasso“ gelang Jason Sudeikis ein Mega-Erfolg bei Apple TV+. Doch schon vor der Serie brillierte der Komiker in zahlreichen Filmen. Zwei davon landen bei Amazon Prime Video jetzt auf der Abschussliste.

Amazon schmeißt bald „Kill the Boss“ Teil 1 und 2 raus

Auf Apple TV+ feiert Jason Sudeikis mit „Ted Lasso“ ein Fest der guten Laune. Wesentlich makabrer, aber nicht weniger humorvoll geht es derweil mit ihm in „Kill the Boss“ aus dem Jahr 2011 zu. Da beschließt nämlich ein Männer-Trio (neben Sudeikis mit dabei Jason Bateman und Charlie Day) ihre jeweiligen nervigen Chefs um die Ecke zu bringen.

Klingt zunächst wenig lustig, ist es dann aber. Mit dabei sind ferner Jennifer Aniston, Colin Farrell, Kevin Spacey, Donald Sutherland und auch Jamie Foxx.

Der Trailer verschafft einen ersten Eindruck:

Kill the Boss – Trailer

Drei Jahre später kam dann noch eine Fortsetzung in die Kinos. Der Filmtitel „Kill the Boss 2“ ist fast schon erwartungsgemäß nicht sonderlich kreativ. Neu mit an Bord bei Teil 2 sind dann Chris Pine und der für Bösewichte prädestinierte Christoph Waltz.

Beide Filme können nur noch kurze Zeit bei Amazon Prime Video gesehen werden, denn beide landen aktuell in der ominösen Liste „In weniger als 30 Tagen nicht mehr in Prime enthalten“ auf der Webseite von Amazon.

Ergo: Spätestens in knapp vier Wochen und damit im Laufe des Mai gibt es die Filme nicht mehr kostenfrei für Amazon-Prime-Mitglieder. Danach hält Amazon die Hand auf und verlangt eine zusätzliche Leihgebühr.

Die Bewertungen angeschaut

Doch lohnen sich die beiden schwarzen Komödien überhaupt? Der erste Teil kommt grundsätzlich besser an. Bei der IMDb gibt es eine Bewertung von 6,9 Punkten. Bei Rotten Tomatoes vergleichbare 69 Prozent durch die Profis beziehungsweise 70 Prozent von den Zuschauern.

Der zweite Teil fällt da deutlich ab. Bei der IMDb erreicht der Film nur noch 6,3 Punkte, bei Rotten Tomatoes fällt der mit 35 Prozent sogar glatt durch. Selbst die Zuschauerquote mit 47 Prozent ist kein Ruhmesblatt. Insofern: Den ersten Teil könnt ihr mir ruhigem Gewissen schauen, die Fortsetzung ist hingegen reine Geschmackssache.

