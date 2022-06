AMD rollt ein begehrtes Grafik-Feature für Xbox-Entwickler aus – FSR 2.0 soll bei unterstützten Spielen für bessere Grafik und mehr FPS sorgen. Für die PS5 ist die Upscaling-Funktion dagegen bislang noch nicht geplant.

AMDs FidelityFX Super Resolution 2.0 – auch FSR 2.0 genannt – ist eine neue Upscaling-Technologie, die unterstützten Spielen einen merklichen Performance-Boost verschaffen kann. Xbox-Entwickler haben nun vollen Zugriff auf das Feature, während aktuell noch unklar ist, ob und in welchem Umfang es auch auf der PS5 eingesetzt werden wird.

Xbox bekommt AMDs Upscaling-Technologie

FidelityFX Super Resolution ist gewissermaßen AMDs Gegenstück zu Nvidias DLSS-Technologie. Hierbei wird von der Konsole ein Bild in geringerer Auflösung berechnet und „aufgeblasen“, die FSR-Technologie sorgt im Upscaling-Prozess dafür, dass sich das Bild möglichst wenig von einem unterscheidet, das in nativer Auflösung gerendert wird. Was bekommt man dafür: Mehr FPS, ein stabileres und schärferes Bild. Vorteil von FSR 2.0 gegenüber anderen Upscaling-Verfahren und FSR in der 1er-Version ist, dass jetzt auch Bildinformationen aus vorangeganenen Frames herangezogen werden, um Bilddetails zu erhalten und scharfe Kanten auf den Schirm zu malen.

Der offizielle Twitter-Account GPUOpen hat nun bekannt gegeben, dass das Feature im Rahmen einer andauernden Kooperation mit Microsoft Xbox-Entwicklern an die Hand gegeben werden soll und somit in Spielen auf der Xbox One, Xbox Series X|S und dem Windows-Desktop unterstützt werden kann.

Momentan unterstützen rund 100 verfügbare und kommende Spiele die FSR-Technologie, wovon über 20 bereits mit FSR 2.0 ausgestattet werden sollen. Dazu zählen unter anderem Grounded, EVE Online, Hitman 3, The Callisto Protocol und der Microsoft Flight Simulator – die meisten davon allerdings bislang nur auf dem PC. (Quelle: AMD) Das sollte sich dann mutmaßlich bald ändern.

FSR 2.0: Kommt Grafik-Feature auch auf die PS5?

An und für sich spricht wenig dagegen, dass Spiele auf der PlayStation 5 ebenfalls AMDs Upscaling-Feature verwenden können, schließlich handelt es sich hierbei um eine Open-Source-Technologie, die Spiele-Entwickler auch für PS5-Games unterstützen könnten. Zumindest bis Sony verlauten lässt, ob und wie FidelityFX Super Resolution 2.0 auf der Plattform umgesetzt werden kann und soll, bleiben PlayStation-Nutzer aber wohl erst einmal außen vor. Das ist freilich nicht allzu schlimm, denn auch Spiele auf PS4 und PS5 nutzen gute Upscaling-Techniken, etwa das Sony-exklusive Checkerboarding – welche auf dem Sony-Konsole zum Einsatz kommt, ist vom Spiel abhängig.

