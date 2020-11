Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit: Das neue Trend-Spiel Among Us sieht sich nun mit seinem ersten China-Klon konfrontiert – und dieser kann innerhalb kürzester Zeit riesige Erfolge verbuchen. Dabei nimmt der China-Klon einen ganz besonders wichtigen Markt ins Visier, den das Team hinter Among Us bisher nicht auf dem Zettel hatte.

Werewolf Among Us: Klon erobert den chinesischen App-Store

Obwohl das Trend-Spiel Among Us bereits vor mehr als zwei Jahren erschienen ist, gelang der Videospiel-Adaption des Party-Klassikers Werwolf erst kürzlich der große Durchbruch. Das ist auch einigen findigen Entwicklern in China nicht entgangen. Diese wollen sich nun am Erfolg des Spiels bereichern und haben kurzerhand ihre eigenen China-Klon auf den Markt geworfen. Shenzen Yuoliang Technology veröffentlichte am 28. Oktober ein Spiel namens „Werewolf Among Us“ im chinesischen App-Store, das sich binnen kürzester Zeit zu einem absoluten Bestseller aufgeschwungen hat, wie South China Morning Post berichtet.

Stolze 116.000 Mal wurde der China-Klon bis zum 02. November heruntergeladen und konnte sich damit sogar gegen die Dauerbrenner Honour of Kings und Peacekeeper Elite durchsetzen und sich auf dem ersten Platz der App-Charts positionieren. Dieser Erfolg hat dafür gesorgt, dass das Spiel an zusätzlicher Sichtbarkeit gewann, sodass Werewolf Among Us bis heute bereits 478.000 Mal heruntergeladen wurde – dabei ist das Spiel erst seit knapp einer Woche erhältlich.

Among Us: Hat das Original-Spiel den Anschluss verpasst?

Den Entwickler vom originalen Among Us dürfte diese Meldung derweil Kopfschmerzen bereiten, denn mit einer Unterlassungsklage wird man im chinesischen Raum wohl kaum Erfolg haben. Zudem ist Among Us zwar bereits in den Sprachen Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Koreanisch und Russisch spielbar – um eine chinesische Übersetzung hat sich das Team bislang aber nicht gekümmert.

Das rächt sich nun, denn der chinesische Markt bietet eine riesige Anzahl an potenziellen Spielern – vor allem Free-To-Play-Spiele sind sehr beliebt. Dem großen Erfolg von Among Us tut das jedoch keinen Abbruch. Das Spiel erfreut sich auch ohne China-Version sowohl in den App-Stores als auch auf Steam großer Beliebtheit. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob der Hype irgendwann abebbt oder sich Among Us als Dauerbrenner etablieren kann.