Die Ankündigung der Switch-Portierung von Among Us kam überraschend, war für viele aber ein Grund zur Freude. Und es wird sogar noch besser, denn das Spiel unterstützt auch Crossplay.

Among Us: InnerSloth holt sich weitere Spieler ins Boot

Among Us hat in den letzten zwei Jahren eine große Entwicklung durchgemacht. Einst nur als Mobile Game angedacht, erschien das Spiel in den letzten Monaten zusätzlich für den PC. Aufgrund des großen Erfolgs hat Entwickler InnerSloth den Nachfolger des Spiels erst einmal auf Eis gelegt und weitere Inhalte für Among Us angekündigt.

Überraschend wurde Among Us am gestrigen Abend nun auch für die Nintendo Switch angekündigt und steht bereits zum Download bereit. Die Entwickler haben allerdings noch ein Ass im Ärmel, denn es wurde bekannt gegeben, dass das Spiel auch Crossplay mit den PC- und Smartphone-Versionen unterstützt – jetzt könnt ihr also mit noch mehr Freunden spielen als zuvor.

Originalbeitrag vom 15. Dezember 2020:

Among Us: Jetzt auch für die erste Konsole erhältlich

Among Us hat in den vergangenen Monaten große Wellen geschlagen und zeigte sich, obwohl das Spiel ursprünglich als Mobile-Spiel entwickelt wurde, auf mehreren Plattformen größter Beliebtheit. Im Rahmen der heutigen Nintendo Indie Direct wurde Among Us überraschend für eine weitere Plattform angekündigt.

Among Us: Was ist das eigentlich?

Among Us ist ein Mehrspieler-Spiel, das man bis zu 10 Personen zocken kann. Während die Crewmates versuchen müssen, das Raumschiff, auf dem sie sich befinden, wieder zum Laufen zu bringen, versuchen Impostor sie daran zu hindern, indem sie das Schiff sabotieren oder ein Crewmate nach dem anderen auslöschen. Die Crewmates gewinnen, wenn sie entweder alle Aufgaben erledigt haben oder indem alle Impostor nach den Meetings durch Mehrheitsentscheid vom Schiff geworfen wurden.

Trotz des einfachen Konzepts ist das Spiel bei PC- sowie Smartphone-Nutzern sehr beliebt und ab heute können sich auch erstmals Konsolen-Spieler in das Vergnügen stürzen.

Ihr braucht noch ein Weihnachtsgeschenk? Wir haben einen kleinen Tipp für euch.

Among us Coloring Book: IT Contain's Real Game Screenshots and Fanarts To Make It More interesting

Among Us: Überraschende Ankündigung für die Switch

Im Rahmen des „Nintendo Indie Direct“-Streams gab Nintendo Informationen zu kommenden Indie-Spielen preis, hatte am Ende aber noch eine große Überraschung parat. Es wurde bekannt gegeben, dass Among Us ab sofort auch für die Nintendo Switch erhältlich ist – auch die offizielle „Nintendo eShop“-Seite wurde bereits angelegt.

Seid ihr auch Fans von Among Us? Wenn ja, auf welcher Seite spielt ihr am liebsten? Seid ihr lieber Crewmate oder Impostor? Besucht uns gerne auf Facebook und schreibt es uns in die Kommentare.