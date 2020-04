Bildquelle: Samsung

Aldi hatte vor einiger Zeit ein günstiges Samsung-Handy im Angebot, das sich sehr gut verkauft hat. Nun können sich die Kunden freuen, denn bereits kurze Zeit später rollt Samsung das Update auf Android 10 aus.

Samsung Galaxy A10 erhält Update auf Android 10

Aldi hat in der Vergangenheit bereits mehrfach das sonst in Deutschland nur als EU-Version erhältliche Samsung-Handy Galaxy A10 zu wirklich guten Preisen angeboten. Schon damals stand fest, dass es ein Update auf Android 10 geben wird, es war nur nicht bekannt, wann dieses ausgerollt wird. Nun ist es soweit, denn Samsung hat damit begonnen, das große Software-Updates in Indien zu verteilen. Laut SamMobile wird der Rollout in anderen Ländern, darunter auch Deutschland, in sehr naher Zukunft starten. In den kommenden Tagen oder Wochen dürfte dann Android 10 für das Galaxy A10 auch in Deutschland erscheinen und die vielen neuen Besitzer erfreuen.

Das Samsung Galaxy A10 ist zwar ein Einsteiger-Smartphones, es ist aber auch das Galaxy-Handy, das sich von allen Samsung-Modellen im letzten Jahr auf der Welt am häufigsten verkauft hat. Erst danach kam unser Favorit, das Galaxy A50. Der günstige Preis und die durchaus überzeugende Ausstattung haben zu dem riesigen Erfolg für Samsung geführt. Mit dem Update auf Android 10 wird das Handy natürlich noch einmal aufgewertet.

Das ändert sich auf dem Samsung-Handy mit Android 10:

Samsung Galaxy A10 bei Aldi im Angebot

Aldi verkauft das Samsung Galaxy A10 weiterhin zu einem sehr attraktiven Preis. Für nur 119 Euro bekommt man das Smartphone mit Aldi-Talk-SIM-Karte. Im Preisvergleich fallen 135 Euro an. Jetzt wo dieses Smartphone das Update auf Android 10 erhält, dürfte sich der Kauf um so mehr lohnen – zumindest für alle, die ein möglichst günstiges Android-Handy haben wollen. Mit der SIM-Karte kann man dann direkt loslegen, denn es sind 10 Euro Guthaben drauf. Es wird spannend sein zu sehen, wann das Handy wieder den Weg in die Filialen findet. GIGA wird berichten.