Google wird in den kommenden Wochen mit Android 12 sein neues Betriebssystem fertigstellen. Samsung nimmt im Gegensatz zu vielen anderen Hersteller nicht am Beta-Programm teil. Wann bekommen die Galaxy-Smartphones das Update dann? Experten geben eine erste Schätzung ab.

Samsung-Smartphone erhalten Android 12 etwas später

Während die Pixel-Smartphones das Update auf Android 12 am Tag der Fertigstellung von Google erhalten, muss man als Besitzer eines Samsung-Smartphones etwas länger warten. Die Experten von SamMobile haben erste Informationen erhalten. Samsung nimmt nicht an dem Beta-Test teil, den Google veranstaltet. Hersteller wie Xiaomi, Asus, Oppo, OnePlus und einige mehr bieten die Testversion für ausgewählte Smartphones schon an. Bei Samsung läuft es etwas anders ab.

Laut SamMobile arbeitet Samsung bereits an dem Android-12-Update mit One UI 4.0 für die Galaxy-S21-Serie. Die Arbeiten haben sogar einen Monat vorher begonnen, als es noch bei den Vorgängern der Fall war. Die Experten gehen also davon aus, dass Samsung bereits im Oktober 2021 den Beta-Test von Android 12 für das Galaxy S21 starten wird. Ab November oder Dezember 2021 wird dann das erste finale Android-12-Update für das Smartphone erwartet – wenn alles glattgeht.

Welche Samsung-Smartphones erhalten das Android-12-Update

Wie in jedem Jahr wird zunächst das aktuelle Top-Smartphone mit der neuen Android-Version versorgt. Das ist in diesem Jahr das Samsung Galaxy S21 in seinen verschiedenen Ausführungen. Danach folgt normalerweise die Note-Serie, gefolgt von den Falt-Smartphones, Top-Smartphones des vergangenen Jahres und Mittelklasse-Handys. Das Gute an Samsung ist ja, dass Smartphones vier Jahre mit Updates versorgt werden. Es dürfte zwar etwas länger dauern, bis Android 12 wirklich überall ankommt – es wird aber kommen.

Das gilt natürlich auch für Android-Tablets von Samsung. Aktuelle Modelle wie das Samsung Galaxy Tab S7 werden Android 12 natürlich auch in absehbarer Zeit erhalten.

