Google hat erste Testversionen von Android 14 veröffentlicht und darin wurde eine interessante Neuerung entdeckt, die euch vor dem Ausfall eures Handys schützen kann. Es geht um eine neue Warnung, die euch angezeigt wird, damit ihr reagieren könnt.

Android 14 erhält neue Akku-Warnung

Moderne Android-Smartphones warnen euch mit genug Abstand, bevor euer Akku komplett leer ist. Meist bekommt ihr einen Hinweis bei 20 und 10 Prozent angezeigt und es wird euch vorgeschlagen, dass ihr in den Energiesparmodus wechseln solltet. Wie ich machen das sicher nicht viele, denn sie wissen ja, dass mit 20 und 10 Prozent eigentlich noch genug Laufzeit vorhanden ist. Damit ihr nicht von einem leeren Smartphone überrascht werdet, soll Google mit Android 14 nachlegen (Quelle: AndroidPolice).

Wenn Android 14 auf eurem Smartphone läuft, dann bekommt ihr nicht mehr nur eine Warnung bei 20 und 10 Prozent angezeigt, sondern auch bei 2 Prozent. Also kurz bevor das Smartphone wirklich aus geht, aber noch mit genug Zeit, um jetzt wirklich eine Lademöglichkeit zu finden. So werdet ihr nicht plötzlich von einem leeren Smartphone überrascht, wenn ihr noch unterwegs seid. In dem Fall könnt ihr dann das Smartphone nur noch für das Nötigste verwenden und wirklich den Energiesparmodus aktivieren, wenn ihr noch nicht laden könnt.

Viele würden sich freuen, wenn sie Android 13 schon hätten:

Was noch mit Android 14 geplant ist

Mit Android 14 sind noch viele weitere Änderungen geplant. So will Google Speed-Booster-Apps verbieten, die keinen Effekt haben, aber sehr beliebt sind. Weiterhin will Google erstmals das Klonen von Apps erlauben. Kennt ihr sicher schon von vielen anderen Smartphones. Zudem soll sich die Akkulaufzeit durch Optimierungen am Betriebssystem verbessern und Google will eure Standortdaten besser schützen.

Android 14 wird also ein recht umfangreiches Update, welches einige Neuerungen mitbringt, die ihr auch wirklich zu spüren und sehen bekommt. In einigen Monaten soll die neue Version erscheinen.

