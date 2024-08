Android 15 ist fertig: Diese Handys erhalten das riesige Software-Update zuerst

Google arbeitet bereits seit einigen Monaten an Android 15 und hat mehrere Testversionen veröffentlicht. Nun ist die Beta 4.2 da und damit die vermutlich letzte Version, die vor dem finalen Release zum Download angeboten wird. Sollten dort keine großen Fehler mehr auftauchen, steht dem finalen Rollout nichts im Wege.

Google hat Android 15 fertiggestellt

Originalartikel:

Mit dem Release der Beta 4 von Android 15 hat Google die Tests an dem neuen Betriebssystem beendet. Sollten keine großen Probleme auftauchen und Ausbesserungen erforderlich sein, dann steht der finalen Veröffentlichung nichts im Wege. Wenn ihr ein Pixel-Handy ab dem Pixel 6 besitzt, könnt ihr die Beta 4 jetzt schon ausprobieren. Da die finale Version aber vermutlich schon am 13. August veröffentlicht wird, würden wir euch dazu raten, den einen Monat noch abzuwarten.

Am 13. August 2024 findet nämlich das vorgezogene Pixel-9-Event statt. Auf diesem dürfte die finale Version von Android 15 vorgestellt werden. Es ist also davon auszugehen, dass Google das große Update an diesem Tag direkt für Handys ab dem Pixel 6 zum Download bereitstellt. Darauf deutet auch der Zeitplan von Google hin:

So sieht der Zeitplan für Android 15 aus. (Bildquelle: Google)

Folgende Geräte werden an diesem Tag versorgt:

Pixel 6 and 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 and 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8 and 8 Pro

Pixel 8a

Die Pixel-9-Handys dürften direkt mit Android 15 erscheinen. Da kommt es am Ende darauf an, wann der Marktstart stattfindet.

Google zeigt das neue Pixel 9 Pro bereits im Video:

Erhalten weitere Handys direkt Android 15?

Die Chancen stehen gut, dass auch andere Hersteller schnell Android 15 als Software-Update bereitstellen. Xiaomi, Honor, Oppo, OnePlus, Vivo und einige andere Unternehmen haben nämlich auch am Beta-Test teilgenommen. Für einzelne Handys könnte es also direkt Android 15 geben, wenn die Hersteller das auch durchgezogen haben. Samsung nimmt nie an den Beta-Test von Google teil, sondern fährt einen eigenen Zeitplan. One UI 7 auf Basis von Android 15 dürfte einige Monate auf sich warten lassen. Wir werden euch informieren, wenn die jeweiligen Updates zum Download bereitstehen.