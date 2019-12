Android-App für 294,99 Euro aktuell kostenlos zu haben – das steckt dahinter

Knapp 300 Euro für ein Android-App? Das kann doch nur ein Scherz sein oder? Ist es tatsächlich nicht. Die aktuell kostenlose Android-App wird normalerweise für 294,99 Euro verkauft. Wir verraten euch, was dahinter steckt und was man wirklich damit machen könnte.

Android-App kostenlos: „Most Expensive Ball Game“ gratis statt für 294,99 Euro

Während viele Android-Nutzer schon Probleme damit haben eine App oder ein Spiel für einige Cent oder Euro zu kaufen, verlangen die Entwickler von „Most Expensive Ball Game“ stolze 294,99 Euro Euro. Doch was bekommt man für so viel Geld? Immerhin könnte man sich dafür beispielsweise eine Nintendo Switch, ein neues Handy und viele weitere tolle Produkte kaufen. Tatsächlich handelt es sich um ein recht simples Ballspiel. Es ist, wie der Name schon vermuten lässt, das „teuerste Ballspiel“ im Google Play Store. Laut den Informationen im Play Store soll die Android-App bis zum 7. September 2019 kostenlos angeboten werden – falls die Entwickler die Aktion nicht vorzeitig beenden.

Wer sich die Android-App „Most Expensive Ball Game“ aktuell kostenlos herunterlädt, kann das Spiel auch nach Ablauf der Aktion kostenlos beziehen, da diese mit dem Google-Account verknüpft wird.

Most Expensive Ball Game: Was taugt die Android-App?

Die Android-App „Most Expensive Ball Game“ hat bereits über 100.000 Downloads und eine Bewertung von 3,9 Sternen im Google Play Store erreicht. Die Bewertung ist deswegen so schlecht, da man trotz des hohen Preises von 294,99 Euro Euro in der App Werbung angezeigt bekommt. Der hohe Preis ist also absolut nicht gerechtfertigt. Im Endeffekt will man durch die kostenlose Aktion Bewertungen und Downloads sammeln und so ein größeres Interesse schaffen. Der Preis muss im Endeffekt zum Namen des Spiels passen. Ihr könnt euch natürlich einen Spaß daraus machen und die App jetzt kostenlos herunterladen, solltet aber nicht zu viel erwarten. Es ist mehr ein Gag als eine wirklich sinnvolle Android-App.