Wer ein aktuelles Samsung-Smartphone besitzt, erwartet mittlerweile eigentlich, dass die Android-Updates schnell verteilt werden. In diesem Monat ist das irgendwie nicht der Fall und ich merke es am eigenen Leib. Das neue Update würde nämlich ein großes Problem mit der Kamera lösen.

Samsung Galaxy S21 Facts

Samsung-Handys: Updates kommen wieder langsamer

Normalerweise ist es mir egal, wenn ein Android-Update für mein Handy mal mit einer kleinen Verzögerung kommt. Gibt ja oft nur kleine Änderungen bei so einem Sicherheitspatch. Im Juni ist das anders, denn Samsung verteilt mit dem Update eine Fehlerbehebung, die die Kamera betrifft. Das Galaxy S21 fängt nämlich nach der Erstellung eines Fotos für mehrere Sekunden an zu ruckeln. Laut Samsung sorgt ein Prozess dafür, dass der Speicher des Handys vollläuft und die Leistung für mehrere Sekunden einbricht. Eigentlich wird das Update schon seit Ende Mai verteilt, nur halt extrem langsam. Mittlerweile ist Mitte Juni und ich hab das so ersehnte Update immer noch nicht erhalten.

Das Problem mit der langsamen Verteilung ist auch SamMobile aufgefallen und die haben zusätzliche Informationen. Tatsächlich gibt es nämlich zwei Updates. Einmal das G99xxXXU3AUE8 und jetzt noch das G99xxXXU3AUF2. Beim ersten Update wurde die Verteilung gedrosselt, das zweite Update erst später gestartet. Doch auch das zweite Update wird nicht mit voller Leistung verteilt. Zunächst sind einige wenige Länder dabei, Deutschland aktuell noch nicht. Wer sich also gewundert hat, wieso sein aktuelles Galaxy-Smartphone das Juni-Update noch nicht erhalten hat, weiß jetzt Bescheid. Im schlimmsten Fall kann es sogar noch bis Juli dauern.

In diesem Video erfahrt ihr, was das Galaxy S21 von Samsung so besonders macht:

Update-Politik von Samsung ist weiterhin gut

Wir würden aktuell nicht so weit gehen und behaupten, dass die Update-Politik von Samsung plötzlich schlechter geworden ist. Vielmehr haben wir hier mit einem Sonderfall zu kämpfen, da es im Juni plötzlich zwei Updates für das Galaxy S21 gab. Der Juli wird zeigen, ob das hier nur ein Ausrutscher war.

