Was muss ein guter Akkustaubsauger heutzutage können? Wenn es nach dem chinesischen Hersteller Anker geht, ist die Antwort: Alles! Das neue Premiummodell zeigt, was technisch mittlerweile möglich ist.

Akkustaubsauger „Mach V1 Ultra“: Saugt und wischt, braucht kein Kabel

Der Mach V1 Ultra führt mehrere unterschiedliche Putzvorgänge in einem Durchgang durch. Nach Aussage des Herstellers handelt es sich um den „weltweit ersten kabellosen Staubsauger mit Dampf-Wischmopp“. Neben der eigentlichen Basisfunktion „Saugen“ wird Schmutz auch mit 110 Grad heißem Dampf vom Boden gelöst und per eingebauter Wischfunktion (Walze) aufgenommen. Die Saugkraft wird mit 16.800 Pascal angegeben. Das Gerät soll mit nur 65 Dezibel so leise arbeiten wie ein Geschirrspüler. Der Akku hält mit einer Ladung im Saugmodus bis zu 82 Minuten durch – was in dieser Gerätegattung ein erstaunlich hoher Wert ist. Der Dampfmodus fällt mit bis zu 15 Minuten erwartungsgemäß wesentlich kürzer aus. Der Sauger reinigt und desinfiziert sich nach Gebrauch in seiner Ladestation selbst.

Mach V1 Ultra saugt, dampft, wischt, trocknet – und hält mit einer Akkuladung bis zu 82 Minuten (Bildquelle: Anker)

Staubsauger, die sich auch zur feuchten Bodenreinigung eignen („Nass- und Trockensauger“) oder zumindest mit einer Walze zur effektiveren Aufnahme von Schmutz arbeiten, sind an sich nicht neu. So sind funktional vergleichbare Geräte auch von Tineco (‎iFloor 3, bei Amazon ansehen) oder Dyson (V15 Detect Absolute, bei MediaMarkt ansehen) erhältlich. Die Besonderheit beim Mach V1 Ultra ist schlichtweg, dass hier diese Funktionen vereint wurden – und das Gerät trotzdem kabellos betrieben werden kann (Abmessungen 118 × 28 × 25,4 cm / Gewicht: 5,7 kg). Preislich liegt der Mach V1 Ultra mit 799 Euro bereits im gehobenen Segment.

Haltegriff und Bedienelemente des Mach V1 Ultra im Detail (Bildquelle: Anker)

Wenn euch die Marke „Mach“ völlig unbekannt vorkommt, dann liegt das schlichtweg daran, dass sie neu ist. Dahinter steckt der chinesische Hersteller Anker Technology, der nun sein Markenportfolio (Soundcore, Eufy, Nebular) um einen zusätzlichen Eintrag erweitert.

Stefan Bubeck , GIGA-Redakteur, Experte für Consumer Electronics, insbesondere Audio. Anker will's wissen Noch vor einigen Jahren war „Anker“ für mich einfach nur ein preiswerter Zubehörhersteller, zu finden bei Amazon: Netzteile und Powerbanks, die günstig sind und ihren Zweck erfüllen. Mittlerweile stößt das Unternehmen mit seinen Marken immer wieder in Bereiche vor, die von teuren Premiumherstellern besetzt sind. So ist etwa der Soundcore Q35 eine ernstzunehmende Kopfhörer-Alternative zu Bose und Sony (siehe GIGA-Testbericht). Der neue Mach V1 Ultra passt ins Schema: Das hochwertig wirkende Design und die zahlreichen Funktionen sind als Kampfansage an etablierte Hausgerätehersteller wie Dyson, Vorwerk und Bosch zu verstehen. Dieser Anspruch zeigt sich letztlich auch im Preis, denn mit dem „Billigsegment“ will der High-Tech-Akkustaubsauger offenbar ganz und gar nichts zu tun haben.

Mach V1 Ultra: Preis und Verfügbarkeit

Kann sich sehen lassen: Mach V1 Ultra (Bildquelle: Anker)

Funktionen Saugen, Wischen, Desinfizieren, Dampfreinigen, Trocknen Abmessungen 118 × 28 × 25,4 cm Gewicht 5,2 kg Behältergröße Reinigungswasserbehälter

820 ml, Schmutzwasserbehälter

720 ml Akkulaufzeit bis zu 82 Minuten (Saugmodus) / bis zu 15 Minuten (Dampfmodus) Wechselintervall Filter und die Walzenbürste: Alle 6 Monate

Der Mach V1 Ultra kann ab sofort auf der eufy-Webseite für 799 Euro bestellt werden. Ab 1.4.2023 soll der Akkusauger auch bei Amazon und im Handel erhältlich sein.

