Mit der Ankündigung von Go-Go Town! zielen die Yonder-Entwickler auf die Fans von Animal Crossing und dem Cozy-Games-Genre ab. Im Trailer erinnert Go-Go Town! jedenfalls durchaus an das Nintendo-Meisterwerk – wenngleich Go-Go Town auch auf Steam erscheint.

Vielleicht habt ihr noch nicht von Go-Go Town! gehört, dem neuen Spiel der Yonder-Macher. Auf der diesjährigen Game Developers Conference (GDC), die am Wochenende stattfand, wurde das Spiel mit einem hübschen Trailer vorgestellt. Der Stream auf der Steam-Seite zeigt allerdings noch mehr – und was da zu sehen ist, erinnert an Animal Crossing mit einem cleveren Twist.

In Farming-Sim-Klassikern wie Story of Seasons: Pioneers of Olive Town kümmert ihr euch nicht nur um eure Farm, sondern helft der anliegenden Kleinstadt auch nebenbei, wieder zum Touristenziel zu werden. Nicht viel anders ist es bei Animal Crossing: New Horizons. Die neu angekündigte Farming- und Management-Sim Go-Go Town! lässt sich davon inspirieren und macht euch gleich zum Bürgermeister.

Ihr landet in der heruntergekommenen Kleinstadt Go-Go Town und habt ein Ziel: alles reparieren, neu aufbauen und schließlich managen. Das erledigt ihr mit einem Animal-Crossing-ähnlichen Avatar in der Third-Person-Perspektive. Bei Go-Go-Town handelt sich also nicht um eine Aufbausimulation, jedenfalls nicht im klassischen Sinn.

Stattdessen fällt ihr Bäume, widmet euch dem beliebten Farming, geht angeln oder baut Materialien wie Stein ab: Go-Go Town ist also durchaus mehr im Farming-Sim-Genre verankert, wenngleich sich Management dazu gesellt. Laut der Steam-Homepage werdet ihr im Laufe des Spiels stets entscheiden müssen, welche Läden gebaut werden, wer sie betreibt und wie dort Geld erwirtschaftet werden soll. Zugleich könnt ihr die Bewohner der Stadt managen, indem ihr sie Bäume fällen lasst oder für andere Arbeiten einstellt.

Ganz klar ist noch nicht, wie viel Management-Sim und wie viel Farming-Sim in Go-Go Town! stecken werden. Entwickler Prideful Sloth will das Jahr über Reaktionen der Community sammeln, um das Spiel entsprechend weiterzuentwickeln. Der Release ist nicht vor 2024 geplant, und zwar auf Steam, auf der Nintendo Switch und auf eventuellen anderen Plattformen.