Überall wo man hinschaut ist derzeit die Rede von Animal Crossing: New Horizons und man liest von Fans, die tief in das Spiel versunken sind. Anderen ist es allerdings nicht genug, Knöpfe zu drücken. So zum Beispiel dem aus Deutschland stammenden YouTuber ClayClaim, der eine ganze Insel auf einer Klopapierrolle schuf.

Etwas, das man eigentlich immer zu Hause hat, ist Toilettenpapier und die kleinen Papprollen, die sich in der Mitte verstecken, sind sehr praktisch für zahlreiche Bastelprojekte. Das dachte sich auch ClayClaim und nahm Animal Crossing: New Horizons als Vorlage, um eine zauberhafte 3D-Insel aus Modelliermasse darauf zu bauen. Das Video haben wir unten für euch eingebunden.

Wahnsinnig viele und zuckersüße Details

ClayClaim erzählt im veröffentlichten Video, dass er derzeit eine Menge Zeit und vor allem Klopapierrollen übrig hat, also entschied er sich dazu, kreativ zu werden. Mithilfe von Modelliermasse zauberte er in Kleinstarbeit eine mit vielen Details bestückte Animal Crossing-Insel in 3D.

Den Entstehungsprozess könnt ihr euch im Video genau ansehen:

Was haltet ihr von dem Projekt? Habt ihr auch schon etwas zu euren Lieblingsspielen gebastelt oder habt ihr in dem Bereich zwei linke Hände? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren.