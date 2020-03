Animal Crossing: Doomguy und Isabelle kämpfen jetzt gemeinsam – dank Mod

Isabelle und Doomguy verbindet eine außergewöhnliche Freundschaft. Nachdem die Entwickler von Animal Crossing: New Horizons ihre Freude darüber zum Ausdruck gebracht haben, ist Isabelle dank einer Fan-Mod nun endlich bei ihrem geliebten Doomguy.

Isabelle trägt hierzulande zwar den Namen Melinda, doch egal wie man sie nennt, sie ist die beste Freundin von Doomguy. Das haben sich die Fans zumindest so ausgedacht, denn es musste einfach Schicksal sein, dass beide Spiele am selben Tag erschienen. Während die zwei völlig unterschiedliche Universen bisher getrennt waren, hat das ein Modder nun geändert.

YouTuber und Modder It’s Me Veronica bringt Isabelle und Doomguy im Retro-Spiel Doom 2 zusammen. Dort wird sie nicht einfach nur mit einem umherziehenden Gegner ausgetauscht, der blonde Hund ist als eigenständige Begleiterin unterwegs. Sie setzt ihre Fähigkeiten aus Super Smash Bros. ein und lässt heilende Gegenstände fallen, die ihrem besten Freund dabei helfen, gegen die Dämonen anzukommen.

Originalbeitrag vom 19. März um 17:24 Uhr:

Animal Crossing trifft auf Doom: Entwickler lieben den Einsatz der Fans

Der Release von zwei Spielen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, steht morgen bevor. Die Rede ist von Doom Eternal und Animal Crossing: New Horizons. Trotz der großen Unterschiede hat die Community eine liebevolle Verbindung geschaffen, die auch den Entwicklern nicht entgangen ist.

In einem Interview gegenüber IGN haben sich die Entwickler von Animal Crossing: New Horizons jetzt zu Wort gemeldet und sind begeistert von der Hingabe beider Fan-Lager. Sowohl die Community von Animal Crossing als auch die Fans von Doom Eternal haben aufgrund des zeitgleich geplanten Releases am 20. März 2020 herzerwärmende Darstellungen angefertigt, in denen ein Crossover der beiden Franchises präsentiert wird. Von Konkurrenzdenken keine Spur.

Der Director Aya Kyogoku sagt dazu:

„Ich denke, der gemeinsame Nenner (Anm. d. A.: der Release) führt zu der Kommunikation, die gerade zwischen den Doom- und Animal Crossing-Fans stattfindet. Außerdem ist Animal Crossing ein sehr kommunikatives Spiel, daher sind wir sehr dankbar und begeistert, das alles zu beobachten. Wir sind außerdem gespannt, wie die beiden Fan-Lager zusammenkommen und den Tag feiern.“

Produzent Hisashi Nogami hat ebenfalls eine Meinung zu dem Crossover und gibt an:

„Also, Animal Crossing und Doom – offensichtlich sind die Genres total unterschiedlich. Trotzdem haben wir definitiv etwas gemeinsam und das ist, dass es beides Videospiele sind – und sie haben beide einen subkulturellen Hintergrund. Es ist so großartig zu sehen, dass diese zwei verschiedenen Fandoms zusammenkommen und die Gaming-Community sowie die Gaming-Kultur als solches feiern. Es ist wirklich toll mit anzusehen.“

Vielleicht fühlen sich die Entwickler ja dazu inspiriert, ein wirkliches Crossover der beiden Spiele anzustreben. Ein äußerst interessantes Szenario dürfte diese Kombination allemal abgeben. Feiert ihr den Zusammenhalt der beiden Communities genauso wie wir? Und werdet ihr euch eins der beiden Spiele, oder womöglich beide am 20. März holen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!

Originalmeldung vom 26. Januar 2020, 19:45 Uhr

Das Internet beschließt: Doomguy & Animal Crossing’s Isabelle sind beste Freunde

Nachdem Bethesda den Release von Doom Eternal von 2019 auf den 20. März 2020 verschob, bemerkten Fans von Doom und Animal Crossing, dass beide Spiele sich nun dasselbe Release-Datum teilen. Das muss Schicksal sein, das dachten sich auch die Communitys und riefen über die letzten Monate eine bahnbrechende Freundschaft ins Leben.

Sie teilen nicht nur ein Release-Date

Ja, der Doomguy ist ein harter und gefährlicher Bursche, kein Wunder, so muss er sich seit vielen Jahren den fiesesten Höllenbestien stellen. Privat hat er doch aber sicherlich auch eine verletzliche und ganz liebe Seite, die Fans sich in letzter Zeit etwas ausmalen. Er erhält mit Animal Crossings Isabell kurzerhand eine beste Freundin. Von nun an gehen sie gemeinsam durch dick und dünn und teilen einige gemeinsame Hobbies.

Doom Eternal und Animal Crossing New Horizons erscheinen am 20. März 2020.

Doomguy and Isabelle having a podcast



Requested by @MrAgentStrange pic.twitter.com/ACHjzrZvyQ — Oscar (@datonestarfox2) October 25, 2019

„Doomguy und Isabelle machen einen Podcast“

„Ich kann mich nicht zwischen Doom und Animal Crossing entscheiden“

„Trotz des Kampfes gegen riesige Horden von Dämonen und Monstern nimmt sich der Weltuntergangs-Killer immer noch Zeit, um sich mit Freunden zu treffen!“

Nice of isabelle to offer some coffee to Doom Guy before a long day of demon slaughtering 💛#DOOM #AnimalCrossing pic.twitter.com/2kAPbDqPrj — 🍺YonusBahtzee✏ (@YunizBuzee) November 24, 2018

„Nett von Isabelle Doomguy Kaffee anzubieten, bevor er auf die Jagd nach Dämonen geht“

„Die Verzögerung ließ mich nachdenken… was wäre, wenn Doomguy und Isabelle sich zusammentun?“