Animal Crossing: New Horizons hat einige Geschenke auf Lager, die ihr abstauben könnt. Darunter ein grüner Seiden-Teppich, der sich wundervoll in eurem bescheiden Animal Crossing-Palast macht. Ja ja.

Es ist ein grüner, wohlig riechender – bestimmt! – Seiden-Teppich, den euch die Jungs von Nook. Inc schenken, solltet ihr Nintendo Switch Online-Nutzer sein. Oder fehlen euch vielleicht zwei kleine Mini-Wohnwagen-Modelle, mit denen ihr das Kinderzimmer verschönern könnt? Wie wäre es mit einem Verkaufsstand für Glückskekse? Animal Crossing: New Horizons kümmert sich um euch, wenn ihr es richtig anstellt.

Erhaltet neue Items in Animal Crossing: New Horizons

Einige Items in Animal Crossing: New Horizon bekommt ihr nur, wenn ihr bestimmte Bedingungen erfüllt. Anders ausgedrückt: Es sind Geschenke an diejenigen, die Nintendo Switch Online abonniert haben oder einen Blick in Animal Crossing: Pocket Camp werfen. Was kein großes Wunder ist, immerhin will Nintendo genau diese zwei Dinge sehr gern von euch. Falls ihr kein Geld für Nintendo Switch Online ausgeben wollt, bleiben euch aber immerhin die Crossover-Items von Pocket Camp. So bekommt ihr die kostenlosen Items:

Exklusiver Nook-Inc.-Viereckteppich Abonniert den Service Nintendo Switch Online Merke: Es reicht leider kein kostenloser Probemonat aus Geht in den Nintendo eShop Wählt Nintendo Switch Online an der linken Seite aus Wählt nun Exklusive Angebote für Mitglieder Violá, ihr solltet nun den Nook-Inc.-Viereckteppich in den Angeboten sehen und einsacken können



Pocket Camp-Items Ladet euch Animal Crossing: Pocket Camp auf euer Handy herunter Linkt euren Nintendo Account zu Animal Crossing: Pocket Camp ( meldet euch an ) Falls ihr noch nicht gespielt habt Startet das Spiel mit einem neuen Charakter und erledigt ein erste Aufgaben für Melinda Kehrt zu eurem Camp zurück, sprecht wieder mit Melinda Baut euer erstes Möbelstück, baut euer Camp und ladet einen Bewohner dorthin ein Erst jetzt habt ihr Zugriff auf das Menü! Wählt My Nintendo aus Holt euch einen Spezial-Coupon für Animal Crossing: New Hozions + 50 Blatt-Bons Hier bekommt ihr auch einen Code für den Nintendo eShop ! Gebt ihn im eShop ein und ladet euch die Items herunter Startet Animal Crossing: New Horizons Geht zum Service Center im Nook Portal Wählt dort Nook Shopping aus Seht euch die besonderen Waren an Ihr müsst euch die neuen Items für Sternis kaufen , aber sie sind jetzt frei verfügbar: Markt-Dekoration für 3.200 Sternis, Glückskeks-Wagen für 2.600 Sternis, Bremsmeister für 2.700 Sternis, Campingplatz-Schild für 2.500 Sternis, Camper-Shirt für 840 Sternis, OK-Motors-Schild für 3.000 Sternis, OK-Motors-Shirt für 1.500 Sternis, OK-Motors-Mütze für 770 Sternis, Pocket-Alkovenmobil für 1.500 Sterni, Pocket-Kleinbus für 1.500 Sternis



Die Pocket Camp-Items erhaltet ihr ohne einen Cent Echtgeld zu bezahlen, allerdings müssen ein paar Sternis daran glauben. Und falls ihr ohnehin Nintendo Switch Online-Nutzer seid, warum dann nicht den hübschen, gut riechenden Seidenteppich in eurem Animal Crossing-Haus auslegen?