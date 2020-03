Animal Crossing: New Horizons – Holt euch die Switch in eurem Switch-Spiel

Warum sollte man sich mit nur einer Switch begnügen, wenn man eine weitere im Switch-Spiel haben kann? Das neueste Update zu Animal Crossing: New Horizons macht das jetzt möglich und gibt denjenigen, die eine Special Edition-Konsole besitzen, einen extra Bonus.

In Animal Crossing: New Horizons geht es darum, eine Insel zu bewohnen und sich dort nach Herzenslust einzurichten. Ein neues Crafting-System und zahlreiche Möbel machen das möglich und seit dem letzten Update gibt es sogar eine putzige Nintendo Switch-Konsole als Deko-Gegenstand. Dieses erhaltet ihr im Spiel per Post, also habt immer ein Auge auf euren Briefkasten.

Sie sind eine tolle Ergänzung zum Spiel.

Animal Crossing: Extra Bonus für Special Edition

Für die meisten Spieler kommt die Nintendo Switch als Standard-Version ins Spiel, zusammen mit den üblichen blauen und roten JoyCon-Controllern. Spieler, welche die limitierte Special-Edition besitzen, bekommen diese auch noch als Deko-Gegenstand im Spiel geschenkt.

Wie es aussieht, kann man die Konsole auf zahlreiche Möbel stellen. Eine weitere Möglichkeit, euer zu Hause individuell zu gestalten und zu präsentieren, was zu euren Hobbys gehört.

Wenn ihr euch ebenfalls eine limitierte Animal Crossing: New Horizons-Switch anschaffen möchtet, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, denn seit Kurzem ist die Konsole auch in Deutschland erhältlich.