Auch wenn Animal Crossing: New Horizons bereits ein schönes Spiel ist, sieht es in fotorealistischer 3D-Qualität noch viel besser aus. Ein Fan zeigt euch nun, wie umwerfend eure Insel aussehen könnte.

Animal Crossing: New Horizons Facts

Animal Crossing hat jeher seinen eigenen Charme, dennoch kann es nicht schaden, das Spiel mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ein Fan teilte auf Weibo ein Video, in dem er beliebte Plätze aus dem Spiel in beeindruckender und fotorealistischer Qualität zeigt.

Es gibt reichlich Insekten im Spiel. Wir helfen euch dabei, nicht den Überblick zu verlieren.

Animal Crossing: New Horizons – Spiel oder Realität

In dem Video, zu dem ihr hier gelangt, ist es schwer zu unterscheiden, ob es sich beim Gezeigten um das Spiel oder die Realität handelt. Zu sehen sind Orte wie der Flughafen, Nook„ Cranny, das Museum und ein Haus, die so schön sind, dass sie sogar Epic Games Unreal Engine 5-Demo die Show stehlen.

Was haltet ihr von dem Video? Würde euch das Spiel in der Qualität gefallen, oder mögt ihr die typische Animal Crossing-Grafik so wie sie ist am liebsten? Schreibt uns eure Meinung sehr gerne in die Kommentare.