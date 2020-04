In Animal Crossing: New Horizons können Gamer ihr Leben und ihre Umgebung beinahe vollkommen frei gestalten. Die chinesische Regierung hat den Verkauf des Spiels nun deswegen verboten.

Bisher konnten sich chinesische Gamer Animal Crossing: New Horizons über die Ebay-ähnlichen Auktionsportale Taobao und Pinduoduo bestellen. Der Verkauf des Spiels wurde dort nun aber von offizieller Seite aus verboten. Grund für die Restriktion ist die freie Meinungsäußerung innerhalb des Spiels.

Im familienfreundlichen Hit Animal Crossing: New Horizons können Spieler ihr virtuelles Insel-Zuhause ganz nach Belieben gestalten und dekorieren. Diese Freiheit haben die Aktivisten von Hong Kongs Demokratiebewegung genutzt, um politische Statements in Form von Kleidung, Kunstwerken und Aktionen innerhalb des Spiels abzubilden – und die Resultate dann möglichst weitreichend auf Social-Media-Kanälen zu teilen.

Animal Crossing is Fast Becoming a New Way for Hong Kong Protesters to Fight for Democracy! The #Covid_19 pandemic has halted public demonstrations, so protesters are taking their cause to #AnimalCrossing.https://t.co/A599kjlYsV

(This is my island!) pic.twitter.com/vjBhzw1nUa

— Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) April 2, 2020