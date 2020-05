Unter Animal Crossings Ladentheke werden mysteriös leuchtenden Sternen-Bäume getauscht, neben derer Krone ausgewählte Spieler auf ihren Inseln nächtigen können. Wie melancholisch.

Wenn Menschen etwas hacken, kommt selten etwas Gutes dabei heraus. Natürlich ist das aber bei Animal-Crossing-Spielern anders, die ja ohnehin nur hübsche, niedliche und glitzernde Dinge hervorbringen, geschuldet der Sache an sich. Wenn also illegale Aktivitäten die Community des meditativen Switch-Spiels überschwemmen, so glitzern und leuchten auch diese – wie der heimliche Handel mit unmöglichen Sternen- und Herzchen-Bäumchen.

Es ist vielleicht die süßeste Schmuggelware, die jemals über Discord-Schwarzmärkte gehandelt wurde.

Jep, an diesen Bäumen wachsen tatsächlich Sternensplitter. Was an sich völlig unmöglich ist, sogar in der fantastischen Welt von Animal Crossing: New Horizons. Auch unmöglich sind die anderen Arten dieser kuriosen Bäumchen: Knochen-Bäume? Kuchen-Bäume? Herz-Bäume? Schwarze-Rosen-Bäume? Jeder kennt immerhin den bekannten Rosenbaum.

Y'all, normal brain: I want star fragment trees!

Me, galaxy brain: I WANT BONE TREES.............. pic.twitter.com/LikGYIEVnb — d.🦇 (@lunacoveac) May 18, 2020

So hübsch und schön die verrückten Bäume auch sein mögen, offiziell wurden sie leider noch nicht ins Spiel integriert. Wie das Popkultur-Magazin Polygon berichtet, werden sie momentan über Animal-Crossing-Schwarzmärkte auf Discord vertickt; jene dunklen Gefilden also, in denen skandalöse Sterni-Preis heimlich besprochen oder Nook-Meilentickets mit flinken Fingern ausgetauscht werden. Es ist die Nokturngasse von Animal Crossing: New Horizons.

Mit anderen Worten: Nein, ihr könnt euch diese Bäume nicht offiziell kaufen. Sie wurden von Moddern auf die Switch gehackt, was keineswegs von Animal Crossing: New Horizons unterstützt wird. Wir raten also davon ab, euch auf welchem Wege auch immer die Bäumchen zu besorgen; denn wer weiß: Vielleicht entscheidet Nintendo sich dazu, die Idee offiziell ins Spiel zu integrieren? Passend wären die Sternen-Bäumchen jedenfalls.