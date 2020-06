Wer kennt heutzutage nicht Will Smith aus Filmen wie Independence Day, Bad Boys, Aladdin und Weiteren Blockbustern. Doch seine Karriere begann eigentlich mit einer erfolgreichen 90er-Sitcom, dessen Intro in beeindruckender Qualität in Animal Crossing nachgespielt wurde.

Man muss es der Community lassen, vor allem in Animal Crossing: New Horizons lässt sie sich zahlreiche spannende Dinge einfallen. Unter anderem eröffnete ein Spieler einen Garten-Service im Spiel und ein anderer bewies, wie schön das Spiel in fotorealistischer Qualität aussehen könnte.

Ein nicht weniger aufwendiges Projekt veröffentlichte kürzlich Reddit-Nutzer HomemadeMartian in Form eines amüsanten Videos, das auf einer erfolgreichen 90er-Sitcom basiert.

The Fresh Prince of Animal Crossing

Die beeindruckende Karriere von Will Smith begann bereits in den 90ern. In der SitcomThe Fresh Prince of Bel-Air spielte er den jungen Will aus Philadelphia. Während eines Basketballspiels verfehlt er einen Wurf und der Ball landet in einer Gruppe von aggressiven Typen. Es kommt zu einer Prügelei. Aus Angst um ihren Sohn schickt Wills Mutter Viola ihn nach Los Angeles, um dort bei seiner wohlhabenden Tante Vivian und deren Mann, dem Anwalt und späteren Richter Philip Banks, zu wohnen, damit er dort seinen Schulabschluss machen kann.

Vermutlich wird jeder schon einmal auf das Intro zur Sitcom gestoßen sein und viele von euch werden es mitsingen und mitsummen können. Das Intro ist zwar einzigartig, doch auch mit „Animal Crossing“-Charakteren hat es seinen ganz eigenen Charme.

Zum Vergleich binden wir für euch noch das Original-Intro ein:

Was sagt ihr denn zu dieser Arbeit? Kennt ihr die Sitcom schon? Welchen Film mit Will Smith mögt ihr besonders gern? Erzählt es uns sehr gerne unterhalb in den Kommentaren.