Animal Crossing-Spieler will Milliardär durch Rübensammeln werden

Wie viele Rüben braucht ihr, um Milliardär zu werden? VIELE. Zumindest in Animal Crossing von 2001 für den GameCube, in dem es ein ganz bestimmte, selten teures Item gibt: Das Postamtmodell für 999.999.999 Sternis. Und die hat ein Speedrunner jetzt fast vollständig in quälend-vielen Stunden per Hand gesammelt.

Animal Crossing-Spieler und Speedrunner BrainMp16 hat es fast geschafft. Und wenn er es geschafft hat, gehört er zu jenen 1 Prozent aller Spieler, die sich das Postmodell in Animal Crossing für den GameCube je leisten konnten. Dieses völlig überteuerte Item ist natürlich ein Gimmick; allerdings eines, das Spieler über Jahre hinweg dreist angrinste, weil es nahezu unmöglich war, das Modell für diesen Preis zu kaufen.

Wie BrianMp16 in einem Reddit-Beitrag ausführt, ist das Postmodell eine Art „Heiliger Gral der Animal Crossing-Spiele“, weil es einfach immens viel Zeit und Mühe kostet, 1 Milliarde Sternis für den Kauf zu sammeln. Im Gegensatz zu ihm haben andere Spieler zuweilen einen Glitch benutzt, um Sterni-Milliardär zu werden – BrianMp16 jedoch?

Er hat es sich nicht nehmen lassen, seinen Reichtum in zermürbender Kleinarbeit anzuhäufen: Und zwar, indem er Rübchen stundenlang kaufte und dann wieder stundenlang verkaufte: Fast 180 Stunden steckte er bisher in das Kaufen und Verkaufen von Rübchen, wobei er mittlerweile 982.204.808 Sternis gehamstert hat. Seht seinen letzten „1 Milliarde Sternis für das Postmodell!“-Stream auf Twitch:

Im nächsten Stream müsste es dann soweit sein: BrianMp16 wird vermutlich nur noch 3-4 Stunden brauchen, bis er die Milliarde Sternis für ein Modell des Postamts ausgeben kann. Das hast er sich aber auch rüblich verdient, nehme ich an.