Jeder Anime-Fan kennt ihn: Naruto, der Ninja, der Hokage werden wollte. In über 700 Folgen wurde die Geschichte des erfolgreichen Mangas erzählt. Nun kehrt die Serie zurück. Wir erklären euch, was ihr über das kommende TV-Special wissen müsst.

Naruto feiert seinen 20. Geburtstag

Dragon Ball, One Piece und Naruto. Für manch einen Fan sind diese Anime vergleichbar mit der Dreifaltigkeit. So groß ist der Einfluss dieser Serien.

Und während One Piece seit 1999 ausgestrahlt wird und Dragon Ball mit Dragon Ball Super fortgesetzt wurde, endete Naruto ursprünglich im Jahr 2017.

Der Mangaka von Naruto hat zum Geburtstag dieses Artwork erstellt:

Wobei das natürlich nicht ganz stimmt, denn im selben Jahr startete der Anime Boruto: Naruto Next Generations. Das Spin-Off erzählt die Geschichte von Narutos Sohn und auch Naruto selbst spielt in der Fortsetzung eine wichtige Rolle.

Insofern war der Blondschopf also nie wirklich weg. Dennoch erhält die ursprüngliche Serie in diesem Jahr vier neue Folgen. Damit bekommt Naruto: Shippudden nach sechs Jahren also ein kleines Extra-Finale.

Derzeit ist aber noch nicht bekannt, wo die neuen Folgen inhaltlich ansetzen werden. Vielleicht handelt es sich bei dem Special aber auch nur um einen kleinen nostalgischen Trip für die Fans, der keine große Auswirkungen auf die tatsächliche Story hat.

Denn wie gesagt, an sich hat Naruto ja schon vor Jahren eine offizielle Fortsetzung erhalten, die sogar erst vor kurzem mit Part 1 endete und in naher Zukunft fortgeführt wird.

Diese Anbieter haben Naruto im Programm

Falls ihr übrigens noch keinen Kontakt mit dem beliebten Anime hattet, dann könnt ihr alle 720 Folgen von Naruto auf dem Streaming-Anbieter Crunchyroll nachholen.

Alternativ könnt ihr die Serie auch über Netflix mit deutscher Synchronisation schauen. Hier müsst ihr euch aber eventuell beeilen, da der Anbieter Anime gerne wieder aus dem Programm nimmt.

