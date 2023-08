Ansage an Telekom und Co.: Bei Huawei gibt es keine Ausflüchte mehr

Huawei ist in Folge des US-Embargos in Ungnade gefallen. Auch in Deutschland wird die Technik des chinesischen Unternehmens genau unter die Lupe genommen. Sollte sich der Verdacht gegen Huawei erhärten, brauchen Telekom und Co. sich nicht beschweren, meint jetzt die Bundesinnenministerin.

Seit die USA unter Donald Trump ein Embargo gegen Huawei verhängt haben, steht der chinesische Technikkonzern vor großen Herausforderungen. Auch Deutschland hat im Fahrwasser der US-Entscheidung begonnen, die Netzkomponenten von Huawei auf ihre Sicherheit hin genau zu prüfen. Sie könnten zum Einfallstor für chinesische Spionageversuche werden, so die Befürchtung.

Dabei ist man noch nicht zu einem endgültigen Ergebnis gekommen. Doch laut Bundesinnenministern Nancy Faeser brauchen sich die Netzbetreiber Telekom, Vodafone und o2 nicht wundern, wenn bald aufwendige – und vor allem teure – Austauscharbeiten auf sie zukommen: „Aber natürlich sind die Risiken seit Langem bekannt. Unsere Sicherheitsbehörden haben mehrfach vor einseitigen Abhängigkeiten gewarnt“, so die SPD-Politikern im Interview mit dem Handelsblatt.

Neben Huawei sind in Europa vor allem Nokia und Ericsson mit ihren Netzkomponenten vertreten. Das chinesische Unternehmen hat aber einen hohen Anteil, auch in den deutschen 5G-Netzen. „Ich finde schon, dass die Anbieter genug Zeit hatten, sich darauf einzustellen“, meint Faeser zu einem möglichen Verbot von Huawei-Technik.

Sollten „gravierende Sicherheitsrisiken“ bestehen, müssten Komponenten betroffener Anbieter ausgetauscht werden. „Da lasse ich mich auch durch das Kostenargument nicht beirren“, so Faeser weiter.

Wie teuer das die Netzbetreiber zu stehen kommen würde, ist nicht abschließend geklärt. Experten haben errechnet, dass der Ausbau aller Huawei-Komponenten bis zu fünf Jahre dauern könnte und wohl mindestens 2,5 Milliarden Euro kosten dürfte. Allein auf die Telekom dürften Mehrkosten von über 1 Milliarde Euro zukommen (Quelle: Wirtschaftswoche).

Zuletzt hat Huawei mit dem P60 Pro ein starkes Oberklasse-Handy präsentiert – nur eben auf 4G limitiert:

Für Huawei geht es auch ohne US-Technik wieder aufwärts

Entschieden ist aber noch nichts. Unterdessen hat sich Huawei in anderen Bereichen vom Technik-Bann der USA recht gut erholt. In Kürze dürfte das erste Smartphone des chinesischen Unternehmens mit einem in China entwickelten 5G-Modem erscheinen. Für den chinesischen Markt macht Huawei damit einen großen Nachteil wett. Im Rest der Welt bleiben Huawei-Handys aber ohne Google-Dienste eher eine Randerscheinung.