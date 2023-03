Dem populären Deutsch-Rapper Apache 207 ist ein beachtliches Kunststück gelungen – mit seinem Song Roller hat er eine neue Bestmarke in den Charts aufgestellt und lässt damit sogar einen Weihnachts-Ohrwurm hinter sich.

Seit 2018 hat Apache 207 eine kometenhafte Karriere als Rapper hingelegt. Mit seinem Song Roller ist dem Mannheimer Rapper, der mit bürgerlichem Namen Volkan Yaman heißt, nun ein echtes Kunststück geglückt: Das Lied hat mittlerweile schon mehr als 160 Wochen, also über 3 Jahre, in den deutschen Charts verbracht und stellt damit einen neuen Rekord auf.

Apache 207: Deutsch-Rapper verdrängt Wham! vom Chart-Thron

Roller hat sich mit Unterbrechungen nun satte 162 Wochen in den deutschen Charts gehalten. Damit überholt Apache 207 sogar Last Christmas von Wham!, denn der moderne Weihnachts-Pop-Klassiker kommt bislang laut dem Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment „nur“ auf 161 Wochen. Im Gegensatz zu dem Ohrwurm von George Michael, der 1984 veröffentlicht wurde, hat Roller dieses Kunststück in deutlich kürzerer Zeit geschafft – der Song wurde erst 2019 auf der EP Platte releast.

Allerdings ist Apache 207 ein anderes Lied dicht auf den Fersen – Tom Odells Another Love kommt mittlerweile ebenfalls auf 161 Wochen. Das Liebeslied, das ursprünglich 2013 veröffentlicht wurde, hat sich auf TikTok zu einem Solidaritätslied für die ukrainische und iranische Bevölkerung entwickelt. (Quelle: Tagesschau / Instagram)

2023 könnte großes Jahr für Apache 207 werden

Für seine verhältnismäßig noch junge Karriere hat Apache 207 mit Roller also bereits einen echten Rekordbrecher aufgenommen – und 2023 hat der Künstler bereits fleißig weiter an seinem Status als Rap-Star gearbeitet. Nach einigen Zusatz-Live-Konzerten im Januar hat er ebenfalls Aufmerksamkeit durch eine ungewöhnliche Kooperation mit Udo Lindenberg erregt – der Song Komet wurde am 20. Januar 2023 veröffentlicht und erreichte den ersten Platz der deutschen Single-Charts.

